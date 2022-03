Casado, Ayuso y Feijóo

SI Pablo Casado está convencido de que no ha hecho nada mal como refirió en su discurso de despedida ante la Junta Directiva Nacional del PP no se entiende la reacción de sus barones, dirigentes, militantes y votantes que han decidido darle la espalda. Si las encuestas ofrecían la posibilidad de que Casado fuera el próximo presidente del Gobierno por ser el partido con mayor intención de votos en las próximas elecciones generales, no se entiende que sus partidarios hayan protagonizado una desbandada tan rápida y sin oponer resistencia. O se entiende porque son profesionales de la política y de arrimarse al sol que más calienta.

Sin embargo, esas actitudes escondían un mar de fondo que es el que ha terminado por hundir su proyecto. El baño de realidad de los resultados de las elecciones en Castilla y León fue determinante para demostrar que no era el caballo ganador que necesitaba el PP, que si había laminado a Ciudadanos, no había podido con Vox –tampoco lo consiguió Ayuso, aunque frenó su potencia en Madrid–, que sus bandazos estratégicos demostraban inconsistencia, y la batalla fallida contra su oponente interna ha terminado por inclinar la balanza hacia sus adversarios internos.

Casado, al que le han dejado despedirse con honor, y ha obligado a quienes le han defenestrado a admitir su cinismo político por segunda vez, tras su intervención final en el Congreso, se ha comprometido a apoyar lealmente a su sucesor, el deseado Alberto Núñez Feijóo. Cinismo que no se puede atribuir a Ayuso, que ha pedido expulsar del partido a quienes han dudado de su honestidad. Este sí fue un discurso revanchista en el que ha negado cualquier vinculación con el contrato en el que su hermano salió beneficiado.

Quien será su próximo líder le ha dado toda su confianza, “creemos en su honorabilidad y no nos genera dudas”, ha dicho Feijóo, que hoy anunciará que da el salto a la política nacional para coser el partido. Tan seguro está de recibir el aval de todo el partido, que ha animado a otros militantes a presentar su candidatura, aunque con tan pocas posibilidades de salir adelante que no pasa de ser una coartada para una indeseada celebración de primarias y que la lista de unidad sea la que triunfe en el Congreso. Será el momento a partir del cual se conozca que tipo de oposición quiere hacer. O le dejan hacer.