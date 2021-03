Casado, entre Murcia y Galicia

TRAS un ano de pandemia aprendemos moito sobre como combater o virus. Sabemos que a mellor forma de facelo é con restricións á mobilidade. A explosión de contaxios tras o verán e o Nadal ensinounos que as interaccións sociais son os grandes aliados da COVID-19. Entendemos, mesmo, que se suavicen as limitacións en bares e restaurantes, permitindo nestes lugares o que se prohíbe nos domicilios, onde as reunións de non conviventes son imposibles de controlar polas autoridades. Pero a pesar do tempo de aprendizaxe e do exemplo de países veciños hai cousas que para min resultan incomprensibles. Unha delas é a demora ata o vindeiro mércores para volver vacinar con AstraZeneca, seis días despois de que se autorizase pola Axencia Europea do Medicamento. Alemaña, Francia, Italia e outros países europeos renovaron a campaña ao día seguinte. As explicacións dadas pola ministra de Sanidade non convencen. O Goberno foise de ponte ou antepón a campaña electoral madrileña á saúde. Outra decisión sorprendente, e discriminatoria, é o permiso a turistas de países con maior incidencia do virus para viaxar a dúas comunidades autónomas mentres aos españois prohíbeselles. Será porque os seus gobernos son do mesma cor?