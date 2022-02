¿Casado sabe de qué va?

QuiZÁ algún día lleguemos a saber por qué ignota razón Alberto Núñez Feijóo no se atrevió o no quiso o no le dejaron presentarse como aspirante a ejercer la dirección nacional del PP. Me extraña que su candidatura no tuviese entonces avales suficientes para resultar, además de razonable, incluso previsible y viable. Pero acabó no siendo más que un ruidillo de pasillo, de puertas adentro de cualesquiera interioridades. Y todos callados. Ni él ni nadie más dieron nunca explicación ninguna. Y no, desde luego, de que la alternativa de Casado fuese mejor que la suya.

Podría ser, digo yo, que a veces soy bastante mal pensado, que quienes aliñaban entonces los destinos del PP, no estuviesen para las bromas de dejar pasar a alguien que pudiese eludir sus propias hipotecas. Que no se dejase mandar, vamos. No me puedo creer eso de Mariano Rajoy pero si, desde luego, de María Dolores de Cospedal, volcada por entonces en todas las maniobras imaginables, ya fueran para frenar las aspiraciones de Soraya Sáez de Santamaría, que también podría salirle terca, o para descubrir las de Pablo Casado, no menos ignotas pero presumiblemente más servicial.

De cualquier manera, creo que el PP resolvió mal aquel congreso suyo. La sucesión de Mariano Rajoy resultó frustrante. Ahora se ve que el tal Casado, pudiendo tener esas aspiraciones, incluso para sorpresa de sí mismo, no da la altura que se le puede y debe pedir a un partido de la dimensión y peso del PP. Primero, porque quebró la continuidad cultural del propio PP, en cuya dirección son más notorias las ausencias que las presencias. Segundo, porque se va mostrando cada vez más incapaz de sostener su discurso diferenciado, que era propio de una derecha que sabía mantener su posición centrada, sin renuncias pero tampoco aspavientos extremados. Y tercero, porque tampoco se ve en él capacidad, quizá tampoco la voluntad, de distinguir entre el ejercicio de la oposición política democrática y la práctica simplista y destructiva del sabotaje, que es tan dañina para él como para el propio país.

Pero ahora ya no hay vuelta atrás. Sólo la sustitución de Casado por alguien que, aunque sea porque en política no se le dan a nadie segundas oportunidades, ya no puede ser Alberto Núñez Feijóo. Su momento pasó. Y más si sigue teniendo momentos de calma perdida también él radicaliza su discurso, dejándose confundir con el de la extrema derecha.

Todo eso hace que las cosas no le vayan bien al PP, y a España tampoco, aunque sólo sea por no ser capaz de estar donde debería. Y el próximo domingo podremos volver a verlo.