Casado vuelve a Colón

REMEDANDO el tópico que asegura inciertamente que el asesino siempre vuelve al lugar del crimen, en el retorno de Pablo Casado, mañana, a la Plaza de Colón para asistir a la protesta contra los anunciados indultos del Gobierno, pesaría acaso más la preocupación, como hacen los delincuentes, por borrar las posibles huellas dejadas en su día –en la para él fatídica mañana del 10 de febrero de 2019– antes que para asegurarse, como también se acostumbra entre las hipotéticas causas de ese retorno delincuencial, la eficacia de lo hecho.

Acaso en aquella foto, torticeramente manipulada en sus consecuencias por la adiestrada izquierda hasta lograr imponer el relato del trifacherío, haya que buscar la particular desazón que el líder popular ve en Vox y que le llevó a la mayor equivocación de su carrera política, romper los puentes y, más que eso, llegar a la descalificación personal de su otrora compañero de filas, Santiago Abascal, con el extemporáneo intento de marcar distancias cuando ni era el momento ni la oportunidad ni, mucho menos, el modo.

Dispuestos a no enmendalla, en los primeros días de la pasada semana Casado y sus autocomplacidos hombres de confianza –“para listos ya estamos nosotros”, que dicen que dijo el recordman Teodoro García Egea para rechazar la contratación de asesores externos– aseguraron que no se prestarían a repetir por segunda vez la para ellos tan malhadada foto. ¿Para evitar que la izquierda siga imponiendo su relato que, con manifiesta pusilanimidad, aceptan como resignados corderos? Hasta tal punto llega la subconsciente dependencia del líder popular respecto del mensaje de la izquierda que en días posteriores se apresuró a decir –excusatio non petita...– que peor sería la foto con Bildu que sí protagoniza el Gobierno.

Proclive a intentar pillar cacho mediático allí donde haya oportunidad, la presencia de Casado en la manifestación rompe con su prefijada estrategia de combatir los anunciados indultos desde Parlamento, tribunales y Europa, pero lejos de toda manifestación callejera. Los barones del partido Alberto Núñez Feijóo –con un oportuno viaje internacional–, Juan Manuel Moreno y Alfonso Fernández Mañueco –ambos por los menos disimulados “motivos personales”– no acudirán a Colón sin aportar más razones donde, sin embargo, no es difícil intuir otros no superados complejos del arraigado mensaje del trifachito. Lo que no le ocurre a Díaz Ayuso, que aun distingue entre gimnasia y magnesia.

Sin embargo, la inconveniencia de la presencia del PP en Colón no está en la acomplejada foto de partidos constitucionalistas –lo que nunca acertaron a explicar debidamente sus protagonistas– cuanto en un tremendo error de estrategia política que sólo favorecerá a la plataforma de la convocante Rosa Díez y sus particulares fantasmas democráticos y, todo lo más, a Vox. Por el contrario, tendrá el contraproducente efecto de silenciar las emergentes críticas de destacados socialistas –el 61 % de los militantes se oponen al indulto– contra su secretario general, al que estarían dispuestos a llevar a los tribunales, poniendo así claros obstáculos mediáticos a la perogrullada que aconseja que cuando el enemigo se equivoca hay que dejarlo que llegue hasta el final.

En medio de su hamletiana duda de a qué guerra prestar más atención, si a la tan pobre en réditos de sus rifirrafes parlamentarios con Sánchez o en la acentuación de su radicalidad con Abascal, olvida Casado que las encuestas –y los votos– le obligarán a desandar lo andado.