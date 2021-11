Castañas, magostos e Chinchaollo

AS castañas, orixinarias do Mediterráneo, foron moi valoradas ao longo da historia. O filósofo e historiador grego Xenofonte chamáballe ao castiñeiro “árbore do pan”. O médico Galeno coñecía e loaba as súas virtudes nutritivas o mesmo ca algúns dos nosos pais e avós, que nos falan de anos de fame aliviados polas castañas. Pero ademais das propiedades alimenticias que se están a redescubrir, como as da fariña de castaña, forman parte da nosa mitoloxía popular vencelladas a lendas e crenzas. As dos castiñeiros de Indias empréganse como amuleto contra a envexa e son moitos os que saben que se alguén soña con castañas crúas, significa que ten algo urxente para facer; se soña coas castañas asadas, que debe ir con coidado e precaución e, se están cocidas, un aviso de que é unha persoa débil de carácter.

Outras crenzas vencéllanse á morte e ao alén, como as que relacionan as castañas que estoupan con ánimas que se liberaban do Purgatorio ou os magostos con momentos en que se comunican vivos e defuntos. Estas festas, os magostos, herdámolas dos pobos celtas, que festexaban o paso do verán ao outono, e compartímolas con outras culturas e con outros pobos como Irlanda, Francia, Inglaterra ou Países Nórdicos. Xa na península, cos veciños portugueses e os seus magustos, cos austurianos e os magüestos, coas magostas dos cántabros, cos gaztañeres vascos ou cos calbotes dos estremeños.

A min, castañas e magostos trasládanme dereitiña á miña infancia de nena de aldea e fanme revivir os seus olores, sabores e costumes. Lévanme ao San Martiño de Francos; ás matanzas do porco en Lestrobe, con lavado de tripas e filloas de sangue incluídos; aos colares de zonchos, castañas cocidas coa casca, que faciamos as amigas; ás castañas asadas no lume; ao día de defuntos... Recórdanme adiviñas que nunca acertabamos: unha cousa que coa risada perdeu a anada. Que é?; fanme repetir cantigas como non chas quero, non chas quero, castañas do teu magosto; non chas quero, non chas quero, que me saben a chamosco; anímanme a recitar os sempre certeiros e incontestables refráns que todos soltamos algún día: A todo porquiño lle chega o seu San Martiño; Polo San Martiño, faise o magosto castañas asadas e mosto. Convídanme a reler a Cunqueiro e a namorarme do seu Chinchaollo, un trasno rabudo e vingativo que durmía nun ourizo baleiro e se tiraba enriba dun ollo daquel que ousase varear o castiñeiro e os ourizos. En fin, todo un mundo para imaxinar, para crear, para descubrir e, sobre todo, para vivir.