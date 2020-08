ESE país en la esquina nororiental de España. Cataluña vuelve a condicionar la agenda política con las elecciones que allí se celebrarán en octubre. Parece cada vez más claro que el Gobierno no va a contar pata la aprobación de los Presupuestos con el apoyo de ERC, que va a la baja en las encuestas frente a los de Torra. Claro que aún habría tiempo después de conocido el resultado, para que los republicanos vuelvan a cambiar de opinión.

En Cataluña surgió ese movimiento valiente y rebelde que fue “Ciutadants”, y en Cataluña luego de llegar a ser el partido más votado, parece que va a encontrar su final. En Cataluña está enraizado un Partido Socialista que sobrevive más de su pasado que de las propuestas de futuro tan incierto como su reubicación en el sistema catalán de partidos. Y, en fin, en Cataluña mandan los soberanistas en su esquizofrénico desdoblamiento entre izquierda radical y liberalismo casposo.

Cataluña pudo ser el portaaviones del federalismo español y se ha convertido en el remolcador oxidado por el odio de cualquier proyecto unitario. La solución al problema catalán, como he publicado en su principal medio de comunicación, no es otra que una consulta vinculante que ponga punto final a esta pesadilla. En efecto, escribía en “La Vanguardia” que desde los presupuestos constitucionales que la habilitan, es posible esa consulta a los catalanes, no, naturalmente, sobre si quieren un Estado propio, lo que es claramente inconstitucional, sino si están a favor de la reforma de la Constitución española para que Cataluña pueda disponer de un nuevo “status” juridico-politico.

Porque nunca puede estar el problema en la pregunta que se pueda hacer a los ciudadanos, sino en la respuesta que, en todo caso, éstos puedan dar.