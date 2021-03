Cataluña: a dereita desaparecida

As leis da Física non son de aplicación á política. Por iso, o principio da termodinámica (a súa lei primeira) que sostén que a enerxía non se crea nin se destrúe senón que se transforma, non cadra coa evolución que teñen os sectores sociais que, nun momento dado, optan por unha formación política ou outra, ou pola abstención. Nada hai máis volátil que o público elector.

Pero vistos os resultados das eleccións catalás do pasado 14 de febreiro –que xa comentei de urxencia días atrás-, imponse unha reflexión sosegada sobre un fenómeno que, se atendemos aos feitos e sobre todo ás proclamas, podería resultar un auténtico misterio. Refírome á desaparición, efectiva ou simulada, da dereita política no parlamento de Cataluña. Da de base constitucionalista, obviamente, á vista deses seis deputados de Ciudadans e eses tres do Partido Popular. Un espazo no que non inclúo os once deputados de Vox.

¿Por que este espazo que, sendo sempre minoritario en Cataluña, chegou case á extinción? Podemos establecer diversas etapas que explicarían tal evolución, especialmente verbo do PP. Este partido foi o preferido por unha parte importante da burguesía catalá, especialmente daqueles sectores para os que Jordi Pujol non deixaba de ser un arribista, un parvenu (velaí os membros de familias como os Vidal-Quadras ou os Trias de Bes). Un partido que obtiña importantes porcentaxes de votos nos selectos barrios de Les Corts e Sarrià-Pedralbes, e asemade en Nou Barris, onde vivían moitos novos cataláns refractarios á terra de acollida.

Conforme foi desaparecendo de maneira vexetativa unha parte deses votantes, non tiveron remuda nas novas xeracións. Así, en 2003 –con Josep Piqué- o PP obtivo 15 deputados e en 2010 –con Alicia Sánchez Camacho- chegou a 18, malia a aparición de Ciutadans con 3. Unha tendencia que en 2012 foi dobremente á alza (PP, 19; Cs, 9) pero que xa se desequilibrou en 2015 (Cs, 25; PP, 11) e non digamos en 2017 (Cs, 36; PP, 11).

Pero nestas cifras non houbo, en realidade, un transvase de votos. Os votantes do PP eran, en xeral, de fidelidade máis ca probada; en troques, os novos votantes de Ciutadans proviñan daqueles sectores sociais que nas xerais, se votaban, era ao PSOE, nas autonómicas se abstiñan por considerar que iso do autogoberno de Cataluña non ía con eles. Uns sectores que virían representar unha condición refractaria a todo canto fose catalán –comezando pola lingua-, impermeabilizados en barrios que moitas veces poderían seren intercambiados con calquera outro das periferias sevillana ou malagueña.

A explosión electoral de Inés Arrimadas e os seus 36 escanos -que en 2017 convertía a Ciutadans na primeira forza parlamentaria catalá-, era a consagración do “garrulismo” coma expresión política. Inútil ao cabo, porque Arrimadas non fixo o máis mínimo movemento para articular unha opción de goberno e deixou que os independentistas, malia quedar por detrás, gobernasen. Un triunfo que xa daquela se presumía efémero, vista a escasa implantación do partido (non tiñan un alcalde en Cataluña, nin nas zonas metropolitanas).

Foi o tempo do arrouto de “Tabarnia”, saudado polos sectores intransixentes de Madrid e Barcelona, que opuñan a obediencia constitucional máis rancia ao delirio independentista, esquecendo a solidez deste sector. E os votantes que agora recuncaron –os máis quedaron na casa- optaron polo opción máis “tabárnica”: Vox e a súa testosterona ultraespañolista.

Pero se esa é unha realidade tanxible, temos que ver que sucedeu con esoutra dereita que durante anos deu maiorías a CiU e a Pujol. Tamén padeceu desgaste vexetativo, sendo a CUP a forza onde os seus cadelos atoparon acougo. Pero co transvase entre CDC (UDC desapareceu) ao PDeCat e co concurso deste en Junts per Catalunya, máis diversas incorporacións da esquerda de raigañas burguesas e ilustradas, a forza liderada por Carles Puigdemont (xa fuxido ao estranxeiro) apareceu coma unha opción rebelde e non conservadora.

E ese é o misterio. Do mesmo xeito –fun testemuña presencial- que nos primeiros oitenta unha afiliada a CDC en tempos da ditadura renegaba de que lle dixesen que era de dereitas, agora eses conservadores de sempre disimulan tal condición cando se declaran independentistas. Polo visto, sen dereitas Cataluña debería ser algo semellante a aquela república soviética de Hungría de 1919, liderada por Bela Kun.

Joaquim Ventura