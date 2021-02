Cataluña: Governo independentista e o PSOE entre dous lumes

Tiña a súa lóxica que as eleccións catalás espertasen no conxunto do Estado español (EE) e mesmo a nivel mundial tantas expectativas, xa que o encaixe desta nacionalidade no Estado está cuestionado, e ademais condiciona en boa medida a disputa política entre o Governo central a máis a oposición de dereita. Tampouco se pode obviar a oportunidade do momento en que se realizaron as eleccións, por decisión xudicial, e a quen beneficiaba (e ao lóxico aumento da abstención), así como de que os principais partidos de ámbito estatal utilizasen todo a súa maquinaria mediática para obter un bos resultados e sobre todo reducir a incidencia dos partidos independentistas.

Agora ben, os resultados confirmaron que o contexto político segue inalterábel respecto da consolidación do independentismo. Polo tanto a teimosa escenificación de Illa de que se vai a presentar para formar governo, sabedor de que carece de apoios abondo, ten como única finalidade deixar gravada na memoria colectiva de Cataluña, mais tamén do EE, que foi a primeira forza en votos (empatou con ERC en representantes). Faino porque é sabedor de que irá perdendo protagonismo, xa que a dinámica das vindeiras semanas estará focalizada na Generalitat e polo tanto no independentismo. Estas eleccións deixan asemade como ensinanza que o soberanismo catalá ten máis de fidelidade no voto, aumenta un chisco a súa representación, porén que tamén lle afectan os límites da pandemia, a crise, e o desgaste político.

Que ERC sexa a forza independentista máis votada, aínda que as distancia con JuntsxCat sexan moi cativas, permítelle presidir a Generalitat, seguramente cedendo a presidencia do Parlamento a esta forza aglutinada arredor de Puigdemont. Este é un cambio que pode incidir en tres aspectos importantes: un aumento das medidas con contido social; un cambio na dinámica para a conquista do dereito de autodeterminación e a República (presos políticos e exiliados); e maior táctica na política de alianzas e nas relacións co Governo central. Son temas esenciais para ampliar a base de apoio ao soberanismo, construír unha folla de ruta que teña en conta os atrancos e eivas do momento, ou sexa que mire ao lonxe, que non se contente coas consignas e governar a Generalitat.

E neste aspecto que papel vai xogar a CUP entre ou non no governo? Se entrasen faría máis complexa a dinámica interna, porén tamén daríalle unha maior fortaleza aos acordos, e sería máis doado súa aplicación e forzar o apoio dos Comúns. Tantos estes últimos como o PSOE, malia os seus bos resultados de Illa estarán nunha situación máis comprometida no debate parlamentar. En poucas análises estase valorando o futuro escenario do debate parlamentar, onde haberá novos protagonistas e outros que estarán máis reforzados ou debilitados. É unha cuestión importante.

A única postura que está totalmente definida no Parlamento é a de VOX, con nada menos que 11 deputados/as, que non estarán condicionados por ningunha alianza e que darán renda solta ás intervencións máis agresivas contra o independentismo, porén tamén contra o resto dos partidos españolistas. E neste aspecto, a quen máis lle vai afectar a súa presenza será ao PSOE porque con cada coincidencia que exista nas votacións coa estrema dereita estará engadindo unha dúbida naquel electorado de esquerda que o votou como alternativa progresista-moderada ao independentismo. Polo tanto o PSOE, despois de conseguir uns resultados moi bos, que lle valen a Sánchez tanto internamente como nas expectativas electorais no EE, no caso concreto do Parlamento Catalán o PSC estará atrapado entre dous fogos: o independentismo e a estrema dereita.

A saída razoábel sería que, despois de que o PSC-PSOE quedase como a primeira forza, o Governo central avanzase na negociación co Generalitat para dar saída ao conflito catalán. Verbalmente propón o dialogo, mais na práctica non deu un paso. Estará disposto a facelo agora? Teño as miñas dúbidas, para alén de que se tome algunha medida simbólica en relacións cos presos e exiliados e de competencias menores (utilizará a escusa de VOX?). Mesmo pódese impoñer en Madrid a hipótese de que o conflito catalán xa superou a súa etapa máis álxida (algo que non é certo) e que o PSOE pode gañar cun maior apoio unhas vindeiras eleccións xerais controlando o investimento dos 140 mil millóns dos Next Generation, e recollendo os réditos dunha rápida recuperación do PIB. E neste aspecto os resultados en Cataluña pódense analizar moi conxunturalmente, e ademais non valorar en toda a súa profundidade a crise económica, para alén dos efectos da pandemia. Sería un erro.

