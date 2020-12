Cercados por el virus y los presupuestos

LO repito con frecuencia: no me gustaría estar en la piel de los que tienen la responsabilidad de decidir sobre las medidas a tomar para hacer frente al virus y sus daños colaterales. Supongo que a Sánchez le ocurre lo mismo. Y también a Iglesias, vicepresidente de Asuntos Sociales. Ambos abdicaron, sobre todo en esta segunda ola, de sus competencias, de las que encargaron a un ministro incapaz de sacar adelante ninguna de sus propuestas.

Illa fue incluido en el Gobierno como cuota catalana y plataforma de lanzamiento a la presidencia de la Generalitat, aunque he de reconocer su dedicación y buena voluntad, arropado por el doctor Simón, cuya sobreexposición mediática y algún imperdonable error de bulto terminarán por echar a perder su prestigio de otrora.

Al contrario que otros líderes europeos de su mismo nivel, Sánchez sigue de espectador. Merkel, Macron, Johnson, el portugués Costa o el italiano Conte están al timón. Noticias de ello tenemos todos los días, entre las que destacaría la de la canciller alemana, remangada en medio de los presidentes de los landers para coordinar actuaciones. Y cito el caso germano por las similitudes federales con las autonomías españolas. Al PSOE y a Podemos les preocupa más en estos momentos el indulto a los sediciosos que la evolución de la pandemia.

No es de extrañar que España

figure entre los primeros países

del mundo en incidencia del virus

y ahora también por las repercu-siones económicas. Entre los fac-

tores para figurar en la cola está, sin duda, la gestión política. No

sé en que grado, pero es evidente que los desgobiernos empeoran cualquier crisis. No hay más que echar la vista a exterior: Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Argentina... y España.

Dentro de lo malo, Galicia resiste mejor. Feijóo compareció ayer, como es su obligación, ante los gallegos para dar cuenta de la situación y anunciar las primeras medidas de la desescalada, término que por cierto ya figura en los diccionarios español y gallego. Creo que las decisiones son equilibradas, y siempre expuestas a revisión, pues conjugan salud y economía, un binomio inseparable y necesario en ambas direcciones.

Lo anunciado ayer, que entra en vigor mañana, no deja de ser un ensayo aprovechando el puente de la Constitución, porque lo realmente importante vendrá con las navidades. Dentro de quince días habrá que revisarlas, no vaya a ser que todo el camino avanzado haya que desandarlo en enero, antes de que la vacuna cause efecto.

Galicia está rodeada por territorios con una enorme presencia de virus, con alta movilidad por carretera. Asturias y norte de Portugal, que resistieron en la primera ola, así como Castilla y León, registran hoy muy malos datos. Incluso simbólicamente también rodeados por mar, con Estados Unidos y las Islas Británicas entre lo peor del mundo, países con los que lindamos, mar por medio, como describían los confines las escrituras antiguas en la Mariña luguesa.

Y al cerco territorial y marítimo de la plaga hay que añadir otro: el castigo en los presupuestos del Estado. En un año de cuentas expansivas, las inversiones bajan en Galicia. Pero no nos quejemos, que algo nos suben. Los impuestos.