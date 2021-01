Cero, 164, 5,5 y no se sabe

Busco en Google o novo ministro e entre o primeiro que me aparece é “ Iceta bailando”. Por que o elixiu Sánchez? Evidentemente, non polas súas calidades artísticas que, devandito sexa de paso, non é ningún Travolta. Se triunfou nas redes sociais foi máis ben polo desacomplejado proceder, sen temor ao ridículo. Pero iso, bailar sen complexos, non debera ser mérito para formar parte dun goberno. Desde que deixou os estudos para dedicarse de cheo á política sempre foi un home do aparello, en cargos públicos de pouca monta, ata que en 2014 asumiu o mando do PSC nun momento delicado para o partido, e sen adversarios. Como candidato á presidencia da Generalitat colleitou un magro resultado e o intento de colocarlo á fronte do Senado foi vetado desde Cataluña. Agora, de novo perante uns comicios cataláns e dado o seu historial perdedor, recibe un ministerio. Pero non é premio de consolación, non. A decisión é de calado. Aínda que na súa carteira figure Política Territorial en realidade créase un Ministerio para Cataluña. Igual que na gran Bretaña hai ministros para Irlanda do Norte, para Escocia e Gales, o Goberno podería copiar o modelo. Para o País Vasco xa exerce Sánchez como tal. E para Galicia? Iceta seguro que baila a sardana, pero non a muiñeira.