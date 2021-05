Ceuta: aviso de tragedia y pánico

ES injustificable la actitud de Marruecos fomentando la huida masiva de sus ciudadanos hacia España, poniendo en riesgo su integridad física y el bienestar de la sociedad ceutí. Ahora bien, es un pobre consuelo valorar lo que otros están haciendo mal en lugar de reflexionar sobre cómo nosotros podríamos haber evitado lo que ha sido, sin paliativos, un ejemplo y un aviso de tragedia humana de riesgos incalculables. Rabat nos ha vuelto a abrir los ojos, y nos ha demostrado la facilidad con la que puede ‘ocupar’ Ceuta o Melilla, y hasta desestabilizar el resto de España, e incluso Europa.

Constituyó un error que la primera salida internacional del presidente no fuese, como de costumbre, para visitar al mandatario marroquí. Tampoco ayudaron los reiterados comentarios del exvicepresidente Pablo Iglesias sobre la situación del Sáhara Occidental, o el hecho de no avisar ni consultar con el Gobierno vecino la acogida en España del líder del Frente Polisario. Repito que no se trata de justificar ni la actitud ni las prácticas ni los abusos del Reino alauí, pero cualquiera que tenga ciertos conocimientos de política exterior o de relaciones internacionales, e incluso un mínimo de sentido común, es consciente de que es mucho lo que está en juego, como también lo saben la Unión Europea y Estados Unidos. De ahí la tímida reacción de las instituciones europeas, o el apoyo constante de los gobiernos estadounidenses a Marruecos. Es ridículo que Pedro Sánchez se refiera a la deslealtad de la oposición, cuando la ha tolerado y lo sigue haciendo en sus propios socios de Gobierno.

El daño ya está hecho, e incluso se baraja la posibilidad de que Felipe VI intervenga para que España recupere el tradicional ‘statu quo’ con el país vecino. Entretanto, los únicos que realmente están haciendo algo, digo más, quienes están demostrando al mundo que España es una democracia y que los españoles somos una sociedad humanitaria, son nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, la legión, los militares, nuestros guardiaciviles, policías, y organizaciones como Cruz Roja. Porque rompe el alma ver a esos jóvenes, niños e incluso bebés que llegan engañados, asustados y heridos en busca de un sueño del que despiertan de la forma más brutal e inhumana que se pueda imaginar.

No sé cómo es posible que la CUP, Bildu y otras formaciones políticas hayan tenido la osadía de cuestionar los cuidados y el esmero de nuestros militares y policías para con los inmigrantes marroquíes. Pero sorprende todavía más su mutismo y falta de sensibilidad hacia unos ciudadanos ceutíes que han sufrido una invasión en toda regla, hasta el punto de verse tan asediados y asustados, que tuvieron que encerrarse en sus casas, cerrar sus negocios, dejar de ir a ganarse el pan, e incluso renunciar a que sus hijos asistiesen a los colegios, por no hablar del riesgo para la salud que supone convivir con una avalancha de gente que no tiene ni forma ni medios para respetar las normas sanitarias de la pandemia, y que debe buscar alimento y cobijo desesperadamente. Ahora sólo queda velar por el bienestar de ceutíes e inmigrantes, y restablecer la concordia con el país vecino.