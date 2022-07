“Chacona. A canción de Santiago”, por el grupo “Resonet”, en la Catedral de Santiago

Concierto del grupo “Resonet”, que dirige Fernando Reyes en la Catedral de Santiago- 21´00 h.- bajo el reclamo “Chacona. A Canción de Santiago”, para esta tarde en la que “Resonet” estará integrado por la soprano Mercedes Hernández, el contratenor David Sagastume, el tenor Christian losada y el barítono Andrew Robinson, asistidos por el Obradoiro de Cultura Tradicional “Ultreia”, y la “Escolanía da Catedral de Santiago”, que tutela J.L. Vázquez, destacando las voces de la soprano Rosana Domínguez, el contratenor Miguel Ulla, el tenor Manuel Tojo y el barítono José Luís Vázquez. Del Obradoiro “Ultreia”, cobran protagonismo el uso de zanfona, violín barroco; flautas, oboe barroco y chirimía; tiorba y guitarra barroca, violón, salterio y percusión. Fernando Reyes, oficia como director y responsable de los arreglos musicales.

Fernando Reyes es quien nos trasmite la esencia de este concierto: “A chacona é un dos máis sólidos elementos históricos que contribúen a dar unidade ao mundo Occidental. Forma musical, danza, estructura constructiva presente durante séculos en todos os ámbitos da sociedade Europea e Americana, é considerada un dos tesouros que a cultura barroca legou de forma permanente ao patrimonio universal. A chacona foi recreada por prácticamente todos os compositores e compositoras de durante máis de dos séculos. Monteverdi, Haendel, Vivaldi, Bach, entre moitos outros, compuxeron chaconas que hoxe son consideradas entre as máis grandes obras de arte da humanidade. Nese tempo, todas as persoas que cantaban e tocaban nos templos, teatros, nos palacios, nas casas, nas prazas de toda Europa e América, coñecían, improvisaban e interpretaban chaconas, Investigadores de todo o mundo, buscaron dende o século XIX, os orixes da chacona, A teoría máis aceptada foi, ata hoxe, que viña de América.”

“No ano 1456, uns nenos cantaban e danzaban unha cantiga na Catedral de Santiago. Era un canto sinxelo pero cunha forza emotiva e refinamento descomunal. Era un deses cantos que non se poden esquecer. O peregrino inglés William Wey, estaba alí e copiouno no seu diario. Esa é a primeira chacona escrita. O canto de “Jaco”, de “Tiago”, de”Santiago”. O “Camiño de Santiago”, foi a vía pola que o canto de Santiago, chegou a todos os rincons do mundo Cristián, inicialmente nas voces de peregrinos e peregrinas, e nas súas guitarras. A chacona, é o maoir conxunto patrimonial relacionado con Santiago de Compostela e os seus camiños descuberto no últimos 100 anos. Neste concerto, que inicia unha serie de iniciativas que celebran esta decuberta, “Resonet” o grupo profesional de Música Antiga máis prestixioso de Galicia. Presenta un apaixonante percorrido por algnhas das chaconas más coñecidas e outras que quedaron esperando nos arquivos ata hoxe.”

Cinco serán los apartados elegidos de obras y autores, con sus pertinentes encabezados. “(Bona vie). Bó camiño! Boa vida!”. A modo de salutación, y del “Codex Calixtinus”, la pieza “Vox nostra resonet”, de la que precisamente el grupo tomó el nombre y que goza de inabarcables lecturas por parte de formaciones tanto filológicamente estudiadas como por entusiastas aficionados que merodean en los ámbitos de las músicas antiguas. “Pour avoir mon dieu propice”, es una canción de Pierre Philippes, de “Les Rosignols Spirituels” (1616). Pieza con ciertas dudas de autoría y que el grupo incorporó a su trabajo “La Grande Chanson” (As cancións dos peregrinos de Santiago. Francia ss. XVII e XVIII”, en el apartado “A continuación do viaxe”, cd en el que colaboró “O Museo das Peregrinacións”. Del mentado diario de William Wey (1456), la testimonial “Sante Jaco a Compostel”.

“A canción da boa noite”, segunda serie, otras tres piezas, comenzando por “Der Nachwächter” (Chaconne), de Heinrich I. Franz Biber, violinista en la corte del príncipe.-arzobispo de Olmütz, hasta pasar a la corte de Salzburgo, como m.c., destacando por sus obras para violín merced a su empleo de la”scordatura” y las cuerdas dobles, quedando como una de las figuras del Sur de Alemania, distanciándose de la influencia de la escuela italiana, mostrando nuevos rasgos que confirmarán en lo que fue la “Escuela vienesa”. De Francisco Guerau, “Marionas”, cantor, compositor y músico de la Real Capilla y responsable del tratado “Poema armónico”, documento fidedigno de la guitarra del Renacimiento español. Fue además, contralto de esa Capilla Real y responsable, como maestro, de los “Niños cantorcicos”, tras el abandono de José de Torres, mirando el cuidado de las grandes prendas de virtud. Frei Manuel Blasco, en esta secuencia de maestros, queda representado por “La chacona me piden ¡vaya!” (Villancico al Nacimiento (1668).

“A chacona escondida”- por lo que guarda de oculto-, vendrá con un “Anónimo de la Catedral de Lima s. XVII”, titulado “Un juguetico de fuego”, formas y procederes de los llamados cantos de ida y vuelta, tanto sacros como profanos que arraigaron en la Metrópoli y la América colonial, con ejemplos de profundo arraigo en el estilo musical de la chacona. Johann Hieronymus Kapsberger (1640), con otra pieza de “Chacona”, músico calificado como Girolamo Tedesco della Tiorba, con lo que ya mucho queda dicho, un laudista y compositor de larga sobra y que dejó en Venecia noticia de su prestigio, antes de pasar a Roma, en donde estuvo al servicio del Papa Urbano VIII, siendo ese dotado virtuoso de la tiorba y del chitarrone, mientras se ubicaba al frente de los comienzos de la monodia. Sus obras, serán comentadas en sus aspectos, por A. Kircher, al que trató en Roma. Diego de Muelas, y “Cum audisset Johannes Ductus est”, maestro en la Capilla de La Encarnación de Madrid, y que tuvo fuertes lazos con Santiago. Su legado, se conserva en La Encarnación, en los Archivos de Montserrat y en Santiago de Compostela, con otras obras repartidas entre la Catedral de Astorga y laBibioteca Nacional “O vos omnes” y villancicos diversos en el Monasterio de El Escorial. Joam Trillo y Carlos Villanueva, investigaron sobre obras suyas, concretamente “Polifonía sacra galega”. Del maestro de capilla de la Catedral de Santiago, José de Vaquedano, al que dedicaron ciclos y grabaciones nuestras agrupaciones de repertorios sacros, se elige “Hala, hola. Jácara a 8 al nacimiento”.

“A canción do Paraiso”, quinto apartado, los manierismos sublimes de Claudio Monteverdi, en la “Canzonetta morale:Chi vol che m´innamore” y “Laudate Dominum”, un compositor más en boga desde el advenimiento de las tendencias historistas, que dignifican el impresionante catálogo de las colecciones que jalonaron las fructíferas etapas de su vida, desde Cremona, a Mantua-en la corte de los Gonzaga, con sus voluptuosos libros de madrigales o la ópera “Orfeo” y los “Scherzi musicali a tres voci”, la fiesta “L´Arianna”. Los años venecianos, que continuarán los libros de madrigales y obras como “Il Combattimento di Trancredi et Clorinda”. Las fiestas de Parma o los “Madrigali guerrieri et amorosi” y monumentos como “Selva morale e spirituale”, para culminar en la apoteosis de “L´Incoronatione di Poppea”. Un Haendel al que no se renuncia con otra “Chaconne”, procedente de la ópera “Almira” cerrando círculo con C.F.Rolla, en su “Ciaccona di Paradiso, e d´inferno”.

“A canción de Santiago”, epílogo, con tres piezas, de nuevo y del diario de William Wey, en arreglo del director Fernando Reyes, como colofón, “Sante Jaco a Compostela”, al que precederán Andrea Falconiero, con “L´Eroica.Sonata a trè”, un laudista y compositor que había tomado la plaza de Santiago Garsi, en Nápoles, dando el salto después a Florencia y Roma, y Módena, gracias al contrato ofrecido por la corte. Se acepta posiblemente que, en su actitud viajera, visitó Francia y España, probando como m.c. en el Colegio de Sta Brígida en Génova. Fue autor de importantes “villanelle, a 1 y tres voces”, con tablatura de guitarra y libros de “Musiche a 1 y 3 voces”, y conjuntos de “fantasiae”,”capricci”, “brandi” y otras lindezas para entretenimiento. Joseph Bodin de Boismortierm con “O dive apostolarum”, un francés que se entregó a obras para museta y viola, muy de moda y que sobresalió como autor de óperas-ballet, como “Les voyages de l´amour”, “Don Quichotte” o una “Daphnis et Chloé” . Fue en París en donde estos estilos, engrandecerán su figura, mientras componía motetes y canciones, realmente apreciados.