Chamamento das mulleres de Afganistán ás mulleres galegas

Somos un grupo de mulleres que escribimos desde Herat, unha cidade moi antiga, fundada por Alexandre o Grande, e famosa pola beleza dos seus monumentos e os seus parques, pero que para nós será o noso cárcere. Os talibán controlan toda a nosa provincia, pecharon a fronteira con Irán, e non podemos escapar nin por terra nin por aire, porque o aeroporto está pechado.

Todas as cidades do noso país están cercadas polos talibán, que controlan o resto do territorio. Moita xente querería escapar das cidades, dos seus tiroteos e bombardeos, pero non poden facelo, e por iso están a vivir nas rúas ou en tendas de campaña improvisadas. Comezan a escasear as subministracións, tanto para a xente como para o exército, ao que tamén faltan municións.

Nas zonas xa definitivamente controladas polos talibán pecharon 176 escolas. Prohibiuse o acceso das nenas á educación, e moitas delas son casadas á forza a partir dos 15 anos. Os talibán repártense as mulleres como botín de guerra, viólanas e azóutanas en público por sorprendelas sen burka. Mentres, os nenos son recrutados á forza como soldados. Ese é o destino que nos espera cando caia nas súas mans a nosa cidade.

Por iso, antes de que se apaguen as nosas voces e desaparezan os nosos rostros, queremos enviarvos estas mensaxes, ocultando os nosos verdadeiros nomes, para tentar non desaparecer definitivamente no esquecemento.

SARA, desde Bamian: Estou moi preocupada polas miñas tres fillas. Non temos onde fuxir. A xente dinos: “cando os talibán tomaron os distritos de Saighan e Kahmard entraron en todas as casas pola forza e contaron o número de vestidos para saber cantas mulleres vivían en cada casa”. Contan que os talibán levan ás mulleres e ás nenas á forza. Prefiro que as miñas fillas morran dunha maneira digna, antes de que caian en mans dos talibán.

AMINA, 28 anos, xornalista en Herat, fuxida a Europa en 2020: Síntome segura en Europa, pero estou conmocionada polas noticias que me van chegando. Non podo durmir nin concentrarme en nada. Non sei se estou viva ou morta. Avergóñome de min mesma e síntome totalmente inútil.

ROYA, 23 anos, estudante na Universidade de Herat: O único recordo que deixan tras de si os talibán é a súa violencia e o tratamento inhumano ás mulleres. Outra vez volverán converter en sufrimento toda a nosa vida cotiá. A comunidade internacional debería saber que se non detén aos talibán, algún día terá que lamentalo.

MARJAN, 19 anos, estudante de Belas Artes en Herat: Acabo de ler o libro A última moza de Nadia Murad (a activista yazidí que loita en defensa dos dereitos humanos e que compartiu o Premio Nobel da Paz en 2018). O que conta Nadia dos horribles crimes cometidos polo ISIS en Iraq é moi semellante ao que están a facer os talibán, sobre todo na escravización das mulleres e as nenas, ao que os islamitas chaman jihad- ul Nikah. Creo que a comunidade internacional, sobre todo os EE. UU. e os demais países libres que respectan os dereitos das mulleres, deberían pensar un pouco nos talibán e non permitir que tomen o poder en Afganistán e convertan a 16 millóns de mulleres e nenas nas súas escravas.

ELHAM, 21 anos, estudante de Ciencias Económicas nunha universidade privada de Herat: O retorno dos talibán acabaría por destruír a economía do país, xa de seu moi depauperada. O único que saben é cometer atrocidades, pero non teñen nin idea de como se goberna un país. A comunidade internacional non debería deixarnos totalmente abandonadas. Polo menos deberían presionar moi en serio aos talibán e impedir que se constitúan nun novo estado, porque será un estado plenamente terrorista co que terán que enfrontarse.

TAMANA BEGUN, 24 anos, mestra: Se ninguén para aos talibán os meus soños iranse comigo á tumba. O mundo debería saber que as mulleres afgás xamais fomos as responsables de ningunha guerra, senón sempre as súas vítimas, e as vítimas de todos os conflitos e todas as formas de violencia exercidas polos homes.

SAHAR, 26 anos: Cos talibán avanzando cara á cidades e ao escoitar os tratamentos degradantes aos que someten ás mulleres, son totalmente incapaz de durmir. Se ese grupo terrorista entra na miña cidade, matarán a algún membro da miña familia e azoutaranme en público por levar zapatillas de deporte e non burka. Prefiro xa non preguntarlle ao mundo que está a facer por Afganistán.

SAFIA, 26 anos, Bamian: son estudante desde os 16 anos. O meu soño sería ser profesora de universidade algún día. Pero a volta dos talibán para min suporá o encarceramento na miña propia casa e a miña morte pouquiño a pouco. O mundo non pode ignorar a ameaza que os talibán supoñen para as mulleres.

HAVA, 25 anos, Herat: Suplícolle aos que gobernan a todos os países que axudaron a Afganistán nas últimas dúas décadas, e a todas as persoas que respectan os dereitos humanos e os dereitos das mulleres en particular, que vexan o documental de Saira Shah Detrás do veo (https//youtu.be/FNfpi91 RVaw) e se dean conta de cantas mulleres sofren unha auténtica morte civil e unha perda total da dignidade propia da vida. Ao acabar de velo, pensen, por favor!, que se debería facer cos talibán. Sabemos que o estado afgán está a pagar o prezo da súa tolerancia cos talibán durante dúas décadas, pero pensen que hai millóns e millóns de mulleres que non tiveron nada que ver con todo este sinsentido de continua guerra e violencia. A elas tocoulles só sufrilas.

ANGELA, 18 anos, estudante de bacharelato: Todos os días, cando esperto no primeiro que penso é en facer os meus exercicios de taekwondo, soñando que algún día poida representar a Afganistán nunhas Olimpíadas. Miles de mozas teñen os mesmos soños que eu, e quero que todo o mundo saiba, e sobre todo que Antonio Guterres, Secretario Xeral da ONU, imaxine o que supón que un grupo armado entre na túa cidade pola forza e anuncie pola radio, a TV e internet, que a partir dese día as nenas xamais volverán ir á escola e que ninguén terá xa dereito a ter os soños de poder chegar a ser o que lle gustaría ser. A vostede, señor, que lle gustaría poder facerlle a ese grupo?

KHATERA, 26 anos: Son unha muller, e ademais son unha hazara, que ten un pequeno negocio. E ademais tamén cursei un grao de socioloxía. E todas estas cousas que eu son, son para os talibán un problema, un pecado e un crime. Este é o meu caso e o de millóns de mulleres afgás. Teño que coidar á miña nai e por iso non podo fuxir de Afganistán, sei perfectamente que a toma do poder polos talibán suporá para min o fin dos meus soños, de todos os meus plans e quizais da miña propia vida. Suplícolle á comunidade internacional e a todos os países que respectan os dereitos humanos, e en particular os dereitos das mulleres, que reflexionen o que vai supoñer o triunfo dos talibán. Gustaríame pensar que a comunidade internacional nunca teña que chegar a dicir “puidemos previr todos os crimes e as atrocidades perpetradas polos talibán, pero decidimos marcharnos”.

FATIMA, 30 anos, profesora de Historia nun instituto: Tras a retirada soviética de Afganistán o país sufriu unha sanguenta guerra civil, e cando os talibán tomaron o poder entre 1996-2001 os miles e miles de homes caídos na guerra deixaran miles e miles de mulleres viúvas. Os talibán prohibíronlles traballar, e por iso a fame e as máis absoluta das miserias levou a miles de mulleres a exercer a prostitución nas condicións máis degradantes. Esas prostitutas foron arrestadas e lapidadas nos espazos públicos, pero sobre todo nos estadios durante os venres. Témome que a historia volva repetirse, e por iso suplico que alguén deteña aos talibán antes de que sexa demasiado tarde.