Javi Chorén, entrenador de baloncesto del GranCa, creador del proyecto SUMA (Cooperación, colaboración y SUMA igual a... Inclusión; una magnífica terapia basada en el entrenamiento en básquet a jóvenes con diversos tipos de discapacidad) es uno de esos personajes milagrosos con que uno puede cruzarse en este Mundo. Los hermanos Hernán Gómez, George Fisher o Pau Gassol se encuentran entre sus fans declarados.

¿En qué consiste exactamente lo que estás llevando a cabo?

En tratar de dar igualdad de oportunidades, salud y mucha felicidad a personas con diversidad (aunque personas con diversidad, en resumen, somos todos). Una inversión en salud, podría decirse. Algo que empezó en Las Rozas, en Madrid, y ahora se está desarrollando en Las Palmas de Gran Canaria, que es donde nació el proyecto SUMA. Ya somos más de 500 familias, pero podríamos ser mil... Hoy, en España, hay cuatro millones de personas con diversidad y hasta ahora no podían jugar. Algo tan sencillo como eso.

¿Te apoya la gente en Canarias?

Por supuesto. La gente lo hace habitualmente en público y en privado, y está muy agradecida. La verdad es que hago de todo, desde entrenar a los críos a dedicarme al marketing. Ese calor, ese cariño me hace mucha ilusión.

¿Qué posibilidad hay de extender el proyecto a nuestra tierra?

Muchas. Puede no ser igual al mío. La cuestión es que la gente con diversidad pueda jugar. Esa es la clave.

¿Has establecido contactos aquí?

Alcaldes, como el de Cambados y de otros sitios. Últimamente, la Diputación de A Coruña... Y gente que, de forma manifiesta, no ha querido ponerse en contacto conmigo. El Obra, por ejemplo. Lo curioso es que van creciendo los posibles sponsors, como Telefónica, Iberdrola... Es decir: estoy seguro de que si viniera para aquí, esto tendría una continuidad y un desarrollo seguro... El primero de nuestros patrocinadores originales, una farmacéutica, hizo que el proyecto saliera en Tele5, en Antena 3, en Televisión Española... mientras que el Granca (ni el Obra, por cierto) no salía prácticamente nunca. Saca conclusiones...

¿Y otras conclusiones sociales que extraigas de esta iniciativa?

Las familias me lo repiten: “Antes sólo me centraba en mi hijo. Ahora tengo amigos”. Claro, porque les obligo a interactuar, a relacionarse entre sí, y eso va creando una ligazón perpetua, ya que no hay nada mejor que discutir así los problemas, las cuestiones prácticas, el día a día... Es un cambio de vida a mejor...

¿Gente que se haya preocupado por tu proyecto hace poco?

Me llamó Marta Casas, de El Larguero. ¿Quieres que pactemos las preguntas?, me dijo. “Ni hablar”, le contesté. Y formidable...