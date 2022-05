DICE UN un viejo aforismo que “Para quedar como un señor, hay que ser un señor”. Y en la vieja Roma, el título de “Maiestas” era un atributo que pertenecía a las personas o cosas a las que correspondía “la mayor dignidad y elevación”. El pueblo español es un pueblo generoso, dado al perdón cuando se le pide y se muestra arrepentimiento sincero. Lo sabía y creía en ello Alfonso XIII, en que su carta de renuncia al trono y salida del país dice, entre otras cosas: “Un Rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez, pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo momento generosa ante las culpas sin malicia”.

Luego del escándalo del viaje con una de sus barraganas a Botswana, Juan Carlos I se disculpó, pese a que luego conoceríamos otros detalles de su comportamiento nada ejemplar, que él había reclamado para sí mismo en el mensaje de despedida de la Nochebuena de 2013. Pero esta vez, pese al alcance de sus enredos, de cuyas consecuencias se ha librado gracias a la inviolabilidad o la conjura a tiempo del delito fiscal en el que incurrió por no declarar a tiempo sus ingresos no computados, esta vez ha respondido con chulería borbónica a las explicaciones que debe al pueblo español, atónito testigo de sus trapacerías. El 15 de marzo de 2020, la Casa Real daba cuenta de que, al trascender en los medios los comportamientos de Juan Carlos I, la Corona reafirmaba su propósito de atenerse con rigor a ejercer sus funciones conforme los principios morales, éticos y ejemplares presidieran su actuación, y en consecuencia, se renunciaba a toda herencia del rey abdicado fruto de sus cuentas en paraísos fiscales, al tiempo que le era retirado el sueldo que percibía de la Zarzuela.

¿Es precisa alguna evidencia más? En lugar de regodearse en olor de multitudes como si aquí no hubiera pasado nada, disfrutando frívolamente de la adhesión pintoresca de tan leales súbditos, hubiera sido más digno que, al regresar a España, el rey honorífico se presentara ante su hijo y ante el pueblo español, diciendo, como la otra vez “Me he equivocao. No volverá a pasar”. Pero no, dado el éxito de esta excursión ya se anuncia la próxima para dentro de unas semanas. Y lo peor es que es la Corona misma la que sufre el impacto de esta desvergüenza.