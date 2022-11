LA pandemia y la guerra de Ucrania están sacudiendo al mundo. Además de los sufrimientos que han ocasionado y que van a ocasionar a la humanidad, también han puesto de relieve las fortalezas y debilidades de muchos aspectos de la vida de los diferentes países.

Uno de los que cada vez son más visibles en estas dos crisis son la Ciencia y Tecnología. Refiriéndonos a la pandemia, la actividad científica concerniente a la obtención de vacunas ha sido evidente, culminada con el éxito al obtener vacunas eficaces en menos de un año desde que la epidemia fue declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud. El éxito no ha sido igual en todas partes del mundo.

En Europa (Alemania y Reino Unido) y en Estados Unidos se obtuvieron y fabricaron cuatro vacunas con una probada eficacia, de tal manera que el suministro a prácticamente toda la población ha hecho posible la remisión de la epidemia, de tal manera que en la actualidad su grado de infección se encuentre a nivel más bajo que el de una gripe normal.

En Rusia y China también consiguieron la obtención y fabricación de vacunas frente al covid, pero su éxito no fue comparable con las occidentales. En el caso ruso, la protección de la vacuna no alcanzaba más allá de tres meses, además con problemas para su fabricación a gran escala, y también la logística de la distribución incapaz de responder adecuadamente a la demanda.

En China, hoy en día se mantienen todavía severas restricciones de circulación en algunas grandes ciudades, por lo que cabe deducir que la protección o eficacia ha debido ser menor. La Ciencia y Tecnología necesita, tanto para su realización como para la extensión de sus beneficios, de una estructura de la que carecen esos dos grandes países.

En la guerra de Ucrania ha sorprendido ver como un ejército mucho más pequeño era, primero, capaz de parar la invasión y después contraatacar. Ello es posible por el uso extensivo de tecnología militar americana y europea. Drones, misiles de medio y largo alcance, detección de movimientos y tecnología de protección de misiles están siendo utilizados por Ucrania sin tener contrapartida en Rusia, que parece que solo usa material bélico útil para una guerra del siglo pasado.

A todo esto, se debe añadir la deficiente logística rusa, tal como era de esperar, teniendo que acudir a un reclutamiento masivo de soldados. Reclutamiento que una vez estén situados en primera línea padecerán los efectos de no poseer una buena logística.

El hecho de que Rusia tenga programas líderes tecnológicos como el espacial, con mucha visibilidad, no puede disimular que su nivel científico no es comparable con Occidente. China está haciendo un progreso científico y tecnológico impresionante, como se muestra en muchas realizaciones en el campo de tecnologías de la información; sin embargo, su infraestructura tiene puntos débiles. No debemos olvidar la existencia de muchos millones de habitantes sin recursos básicos como el saneamiento.