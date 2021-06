Ciencias e letras

ESTES tempos de tanta fachenda científica e tecnolóxica excitan moito a opinión dos especialistas en educación (pedónomos, chamábaselles antes), que guindan ensaios e artigos a cachón. E algúns deles dan un chisco de risa, sobre todo cando caen na parva tentación de tratar o clásico e cómico tema dos “alumnos de ciencias e alumnos de letras”. Haiche expertos na materia (tamén aquí no noso palleiro educativo) que sen querer –ou querendo– están afeitos a esta vella distinción binaria, case maniquea: entre os de ciencias está máis a excelencia e entre os de letras está máis o desleixo.

Pero se profundizamos un pouco (polo menos tanto como profundaba o barbeiro de Castelao), resulta que moitos dos brillantes alumnos (e alumnas) de ciencias no fondo son de letras. No fondo en sentido de orixe, ou sexa eses iniciais cursos onde a constitución do neno resultante dos seus singulares recursos cognitivos cae en mans da nai, esa gran facedora de homes e mulleres para as ciencias. Unha nai naiciña é unha forza biolóxica, un instrumento darwiniano deseñado para armar individuos aptos para atravesar o bosque, ou para defenderse dos perigos da sabana (e incluso das sábanas).

Unha naiciña vén sabendo que lingua materna debe inxectarlle a unha filla para que poida casar cun dentista, e sabe tamén cantas horas particulares de matemáticas lle fan falta a un neno para ir traballar a Silicon Valley. Se un rapaz de nove anos escribe versos ben medidos e rimados, á súa avoa pódelle facer moito chiste, pero a súa nai ponse alerta. A criatura parece que saíu de letras, de xeito que haberá que revirala da funesta manía de escribir, porque aquí escribir é chorar, como dixo o vello Larra, e ningunha nai quere ver chorar un fillo.

Por iso, ao contrario do que certos pedónomos teorizan, un neno de letras (por constitución cognitiva) non pode ser vago (hai algunha excepción para afincar a regla), porque non lle deixa súa naiciña. Quen se pode facer un vago é o neno de ciencias, porque empeza prevaléndose de conxénitos recursos cognitivos que lle permiten superar os primeiros desafíos aritméticos, pero cando as dificultades conceptuais e a corrección profesoral (que en ciencias sempre é mais acusadora e “numérica”) collen vulto, este neno descubre o acolledor exilio nas douradas praias das letras, onde a corrección é menos severa e máis ociosa.

Entre as nosas plúrimas especies literarias ao mellor hai algún autor xenuíno de letras; de ciencias xa non cabe un membro nin miembra máis (o galego é o único idioma no que calquera pode ir de poeta ou poetisa sen talento), e por iso se cadra o “noso sistema” non deu producido en cincuenta anos un libro universal. Vai vir a universidade privada, e a ver se nos trae unha facultade de ciencias lingüísticas e literarias. Para os de letras sen revirar.