Científicos, sanitarios y educadores

ES lamentable que España no sea un país que priorice a los profesionales, a los especialistas, a los que se han formado y tienen experiencia en distintos ámbitos del conocimiento. No hay más que ver la composición del actual Ejecutivo, para comprobarlo. Se opta casi siempre por personas con trayectoria política, lo cual va en detrimento de la experiencia profesional. Y en un momento como el actual, sufriendo una pandemia a nivel mundial y una recesión económica, las consecuencias son vergonzantes. Así, mientras nuestros científicos han estado trabajando y suplicando que sus medidas para frenar la pandemia fuesen escuchadas dado que es su deber ético y moral aportar su saber, asistimos a enfrentamientos entre políticos, más interesados en el poder y en regalarse los oídos, que en mejorar la situación sanitaria, económica y educativa de los ciudadanos.

También hay profesionales que se venden al político de turno; pero siempre serán los menos. La inmensa mayoría de los sanitarios, de las sociedades científicas, e incluso de nuestros docentes, no sólo se han encargado de implementar protocolos y procedimientos con las mayores garantías sanitarias a su alcance, sino que piden que se evalúe de forma independiente qué se hizo mal y cómo se puede corregir. Pero a nuestros políticos no les interesa, provocando hechos tan graves como la dimisión del prestigioso doctor Emilio Bouza, dos días después de haber sido nombrado portavoz del Grupo Covid, cuya voz quedó eclipsada por las disputas entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. La propia revista Nature afirma que los políticos “no respetan la independencia de los científicos” y limitan “la autonomía y la libertad académica”.

En Galicia se nos permite ver y oír la opinión de epidemiólogos, jefes de servicios, responsables de urgencias, directores de áreas sanitarias, y personal de enfermería. Pero que a nivel nacional no se sepa si existe o no un Comité de expertos, o quién forma parte del mismo asesorando al Gobierno, es de una osadía y una prepotencia que explica que seamos el país con la peor situación sanitaria de Europa, por mucho que algunos ciudadanos también sean a veces responsables, incluso por no saber interpretar las indicaciones erráticas de nuestros políticos. Por eso los ciudadanos ya no escuchamos a los políticos, cuyas palabras, cifras y promesas engañosas se las lleva el viento. Estamos más atentos a lo que nos dicen los científicos, sanitarios y educadores, quienes informan desde sus estudios y experiencia, y cuya honestidad les lleva a compartir las sucesivas evidencias científicas, e incluso a suplicarnos que acatemos las normas y los protocolos sanitarios, explicándonos que las medidas restrictivas no son un castigo, sino una forma de prevención.