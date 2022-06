EN el universo de la política se suele decir que el cínico es, sobre todo, un mentiroso desvergonzado, que se recrea en mentir y que insiste en su discurso como si quienes lo escuchan fueran una manada de idiotas. Me acordaba yo ahora de algo que decía el embajador Carlos Abella y Ramallo a propósito de las relaciones internacionales, en el sentido de que es uno de los aspectos más delicados de la política de Gobierno de un Estado, donde debe existir la mayor sintonía entre todos los actores presentes en el juego político, no solo entre el Gobierno y la oposición, sino en toda la sociedad.

Pero en nuestro caso, ni siquiera existe esa unanimidad dentro del Gobierno. Y, además, su presidente, sin el menor recato, acaba de mentir al Congreso, sobre los efectos de una decisión personal suya, al margen del propio programa electoral y de la posición que se vino manteniendo con respecto al Sahara.

Pedro Sánchez miente, consciente de que sabe que sabemos que miente, pero le da lo mismo. ¿Acaso no dijo que su giro personal con respecto al asunto del Sahara no tenía efecto alguno en nuestras relaciones con Argelia? No digamos ya el modo en que nos enteramos de su cambio de posición, una carta a Mohamed VI, que el propio sátrapa dio a conocer a los españoles, antes de que Sánchez informara al Congreso de los Diputados.

Y Argelia no sólo se ha limitado a expresar su disgusto con el cambio de la postura española, sino que, como era de esperar, suspende el tratado de amistad con España y, en consecuencia, el comercio exterior, que tan graves consecuencias puede acarrearnos en un suministro esencial para el funcionamiento ordinario del país y, por ende, en nuestra economía.

Y ahora resulta que, tras afirmar que las relaciones con Argelia seguían como siempre, tiene que salir al paso el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien dice que el Gobierno está analizando los efectos de la decisión de Argelia y que se prepara una respuesta “serena, constructiva, pero firme” en favor de los intereses españoles y de las empresas de España, una vez analizados “sus efectos prácticos”. ¡Ah!, ¿pero es que no están a la vista? De momento sigue fluyendo el gas. Ya veremos hasta cuándo.