¿Cisma en el PP de Santiago?

SEÑALA la RAE la discordia o desavenencia como segunda acepción de cisma. Añade la escisión, más vinculada al primer significado de la palabra: “división o separación en el seno de una iglesia o religión”. Procede esta matización a la vista del titular para que nadie se alarme. En el PP de Santiago hay bastante discordia y mucha desavenencia, por carencia absoluta de diálogo, entre el sector oficialista, vinculado a los cargos públicos, y la militancia de a pie, aunque no parezca que se vaya a producir ningún cisma en el sentido de una escisión. Los militantes de a pie llevan muchos años respetando las siglas. Que siempre se mantienen mientras las personas pasan, como muy bien recordó Alberto Núñez Feijóo en el reciente congreso.

Por eso algunos de los afiliados que no se engloban en la corriente oficialista que controla el comité local no entienden como se están haciendo las cosas y alertan sobre la pérdida de apoyos con un dato incuestionable: en Santiago el PP pasó del entorno de las tres mil personas que pagaban sus cuotas a poco más de 400, aseguran, aunque matizan que no tienen acceso a la última actualización del censo pero recuerdan que en el citado congreso apenas había 14 compromisarios compostelanos y la mayoría vinculados a cargos públicos.

Cuestionan también que se haya impuesto a Borja Verea como presidente de la gestora cuando va a ocupar la presidencia del comité local lo que, en opinión de estos militantes de base, choca con el principio de neutralidad que figura en los estatutos y se preguntan qué pasaría si aparece una candidatura alternativa. Aclaran, no obstante, que como siempre, están para sumar y no para dividir. ¿Alguien en el PPdeG les escucha? aNTÓN TRABANCA