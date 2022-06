Civilización naufragada

TOMAMOS prestadas las palabras de Bergoglio y cambiamos el orden, como también la adjetivación. No es el naufragio de la civilización. Estamos en estos tiempos volátiles ante una naufragada civilización. Sin alma. Sin tiempo. Lesbos es el final o el comienzo de una realidad que fluctúa en función de la mirada que la contemple.

Viejo Mediterráneo, mar de mil almas robadas. No importa que sea Lampedussa, Lesbos o cualquier trozo de tierra al que la vida se aferra inmisericordemente. La muerte, la tragedia, el desgarro humano, la migración, la miseria golpea insistente, anónima. Siempre en los más débiles, los desheredados.

Europa y Occidente siguen naufragando en su crisis, de identidad, de valores, económica. No nos importa nada ni nadie, salvo el yo, prisioneros de una oquedad inhumana y que nos asfixia como personas.

La tragedia, el desgarro de cientos de personas que huyen de guerras, de masacres, de persecución, del odio más inhumano, apenas cuenta y se ve de este otro lado. Como las barcazas de muerte y esperanza a la vez que arrumban cada día a las costas de la Europa del sur, pero Europa rica. Relatos, historias y miradas llenas de profundidad y vida que sin embargo no nos quiebran ni rasgan el alma, ni siquiera la conciencia. Es el drama de la pobreza, pero también es el drama de una Europa desoladora. Un mar lleno de cadáveres, naufragios a decenas, vidas truncadas, rotas, robadas por la bravura de un mar sin piedad. Ya no hacen falta más imágenes. Simplemente no las queremos en nuestra soberbia, vaciedad, egoísmo y maniqueísmo barato. Paraísos de indiferencia, de vacíos, de hedonismos fútiles.

Hace unos años en la misma visita de este papa a Lampedussa, tras el desgarro de muerte y dolor, su alcalde aseveraba: “¿Pero qué cosa estamos esperando?”. Y acertaba: ¿qué espera Europa, qué más tiene que pasar para que tomemos conciencia de una realidad aciaga, dura, trágica? ¿Qué hacemos por los países pobres de África? ¿Qué estamos haciendo allí, consintiendo, apoyando? No queremos ver, somos ciegos viendo, somos sordos escuchando, somos fantasmas sin voz, ni conciencia. La indiferencia nos ahoga también, nos hace naufragar como sociedad, como pueblo, como padres. Nos da vergüenza, pero miramos hacia otro lado. Siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo.

Miles y miles de inmigrantes han muerto ahogados en la noche de las lunas rotas, sin lágrimas, sin sentimientos. Rumbo a la tierra prometida, el rico Occidente, egoísta y meditabundo, ensoberbecido y embriagado de sí mismo. Aguas de Canarias, aguas mauritanas, libias, italianas, aguas del frío y gélido Atlántico, del meditabundo y tranquilo Mediterráneo, zozobra de pateras y ceguera de patrulleras marroquíes que miran a otro lado. Mafias rutilantes y tráfico humano, cadenas de esclavitud y miseria del siglo XXI. Tierras de escarnio, crisol de culturas, ocio y abundancia, de trabajo y vanidad.

¿A quién le importan estas muertes sin rostro y sin gritos que escuchemos? ¿Quién llora? Sin papeles, a la intemperie de sus derechos y dignidad humana, potenciales explotados por algunos sin escrúpulos. Solo son inmigrantes, sin nombre pero con apellidos, sin rostro pero con caras, sin futuro pero con presente. En busca de una oportunidad, pero tras ello se oculta sigilosa y, a la par, acechante la muerte, la pobreza, la insolidaridad, el abandono. La tragedia y la bravura del mar los abrazan impunemente. No los indultan en su oleaje de vida y muerte.

Nadie los llorará de este lado, y quizá del otro nunca se sepa que ni siquiera murieron ahogados. Y la mar cruje de saciedad y vomita los cuerpos descarnados.