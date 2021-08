Cógido rojo

NO, no me refiero a la célebre película de Nicholson “Algunos hombres buenos” donde le interpela un no menos magistral Cruise “¿Ordenó usted un código rojo?”, porque ahora el código rojo nos lo saca la ONU, sí, la tan denostada políticamente ONU por algunos países y líderes, respecto al cambio climático. Los expertos del IPCC –vinculados a Naciones Unidas– que lo han elaborado alertan de los cambios irreversibles y la durabilidad de los mimos. Pero no queremo escuchar, solamente oír.

Nos vamos a los extremos. A metereologías extremas, ya no de frontera. Olas de calor, lluvias torrenciales, catástrofes atmosféricas, fenómenos cada vez más cíclicos y frecuentes, etc., consecuencia de la acción del hombre, de la industrialización masiva y agresiva por parte de algunos países, la negación política y el cinismo respecto a este tema y un calentamiento global imparable y destructivo como nunca. El panorama lejos de ser halagüeño, tampoco dantesco, no invita a ningún optimismo. Legamos un medio ambiente peor que el que hemos recibido y nuestros hijos y nietos harán lo mismo. ¿Cómo parar este cambio, este calentamiento? La intensidad de los fenómenos adversos, cada vez más autodestructivos, y la frecuencia, cada vez más cercanos en el tiempo a la vez que reiterativos, no invitan a la esperanza. Olas de calor extremo con lluvias y nevadas inimaginables como vimos hace unos meses con Filomena en nuestro país, son más que una fotagrafía de ciudadanos con sus esquis y sus juegos. El juego del cambio climático es amargo, negro, destructivo.

La humanidad ha alcanzado unas cotas de progreso y desarrollo, en su última era tecnológica y aún incipente con lo que va a venir, la nueva era del dataismo y la inteligencia artificial donde incluso lo cuántico puede a su vez ser superado, e la que sin embargo el coste y el precio que debemos y tendremos y tendrán que pagar bien puede cuestionarse y ponderar si está equilibrado y vale la pena o no. El efecto de gases invernadero paradójicamente no cesa ni cesará a corto y medio plazo. Más allá de la industria limpia y la energía llamada limpia existe otra que emite gases, dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, etc., y lo hace ingente y cosntantemente.

Los efectos ya los estamos viendo y solo es la punta de un iceberg que dificilmente podemos mensurar en su justa proporción. No queremos ver, ni escuchar. Oímos de cuando en cuando porque no nos interesa saber ni precocuparnos, creyendo que todo lo que no tiene solución, o creemos que no la tiene, mejor no turbar ni distraer nuestras mentes ocupadas en la porosidad de una red social o en la acrobática flexión de cervicales que solo tienen ojos para una vacua pantalla de móvil. Ese es el legado también. El que debe hacernos espabilar y despertar de una vez desde nuestras cómodas, comodísimas atalayas de indiferencia y mezquindad. Mañana será muy tarde. O cambiamos o cambiamos. No hay vuelta de ojo. De lo contrario, el calentamiento y la destrucción caminan de la mano.