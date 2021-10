Comisaría de Policía Nacional da Vía Laietana de Barcelona

Escoitamos falar ó secretario de Estado de Seguridade, Rafael Perez Ruiz, loando o traballo exercido neste negro lugar que é a comisaróa de Vía Laietana de Barcelona. Rufian contestoulle decindo que ”isto son provocacións á negociación; ou non ten nin idea das torturas que alí houbo durante décadas, ou parécenlle ben. As dúas alternativas van contra o diálogo.” Lembro perfectamente como nos anos oitenta foron torturados nesa comisaría amigos meus independentistas, esta práctica que se utilizaba nos interrogatorios a independentistas ata ben entrada a década dos noventa. No ano 1992 foron detidos e torturados varias decenas de independentistas durante as olimpiadas de Barcelona 92. Fomos detidos a finais do 1992 Jordi Vera, Agustí Cerda, Gustau Navarro máis eu. A Jordi Vera e a min non nos mallaron porque xa estabamos en Esquerra Republicana de Catalunya. Pero a Gustau Navarro máis Agusti Cerda si que os mallaron.

Os detidos anteriormente a nós foron directamente ó hospital a curarse da violencia que a Policia Nacional exerceu sobre eles. Hai fotos que documentan o que digo neste artigo .

A práctica policial de utilizar torturas existiu durante o goberno de Felipe González, e os policías que utilizaban estas prácticas estaban amparados por este.

As torturas exercidas por membros da Policía Nacional e da Garda Civil non son un invento de independentistas cataláns e euscaldúns, están demostradas nos tribunais e coñécense publicamente, como o caso de Billy el Niño.

Cando nos anos oitenta eu militaba no independentismo catalan falabamos de facer, no caso de contituírse o Estado catalán, da comisaría de Vía Laietana un museo da tortura. Isto aínda se pode facer hoxe en día. Non é ningunha tolemia facelo.

Se seguimos a falar sobre a violencia exercida polo Estado contra o independentismo temos que lembrar a fundación dos Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) por parte do goberno de Felipe González.

O ministro de interior, Corcuera, e o secretario de Seguridade do Estado, Vera, estiveron na cadea acusados de utilizar a violencia e fundar os GAL. Felipe González e varios dirixentes do PSOE organizaron un mitin nas portas da prisión onde estaban presos os seus compinches.

É preciso ter unha policía galega, catalá e euscaldún, que estea ó servizo do pobo. Pero nunca unha policía que tortura e esqueza a legalidade vixente.