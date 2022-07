Cómo bajar de la Cumbre

DESPUÉS de la Cumbre, dijeron algunos, viene la realidad. No es por fastidiar, pero es cierto que el gran éxito, que lo fue, dura lo que dura, como dos peces de hielo en el güisqui on the rocks, que decía Sabina. Las imágenes se las lleva el viento, se deshacen rápido en el líquido informativo del prime time. Así es todo hoy, tan efímero en las pantallas. Y deja ese polvo informativo en el fondo de las cosas, ese poso, tras el dulzor de los líderes alegres.

No pasará tan rápido, sin embargo, el impacto del Museo del Prado, del que hablamos ayer, que fue una forma de limpiarse de miedos y oscuridades. Rubens dejaba caer su carne simbólica, que rebosaba los marcos y llegaba, orgullosamente, a los ojos de Johnson y Macron, los más interesados, al parecer, en el arte. El arte nos salva, nos limpia, nos libera de las correcciones políticas.

Y esa fue la misión de la Noche de cena en el Museo del Prado, ese título, y de la foto ante el Guernica, con Picasso al fondo. Resulta que la cultura no debería ser nunca lo accesorio en una Cumbre política y militar, no lo fue, que le pregunten a Letizia en sus dos días de auténtica gloria, aunque hoy sólo se hable de cómo pagar la nueva factura, la del aumento armamentístico que al parecer exigen estos tiempos crudos en los que hemos caído, o a los que la historia reciente y casi surreal nos ha arrastrado gravemente.

Pero los analistas y así dijeron que lo de la OTAN, resuelto con virtuosismo propio de coreógrafos de la diplomacia, venía a ser como un orgasmo comunicacional (no lo dijeron de esta forma, pero casi), y el estallido, esa petite mort, lleva de pronto a la confusión, te traslada de la euforia al muro de la realidad, más fría y menos carnal. Nuestro aire mediterráneo, aunque fuera desde Madrid, nos hizo construir una cumbre táctil, de besos y abrazos, de lo que Biden se contagió a toda prisa, por muy anglosajón que fuera. Quedarán bellas estampas, eso es cierto, y quizás algunas amistades. Pero Sánchez, tras la gran exposición mundial, hubo de regresar a sus asuntos.

En la entrevista con Ferreras, la otra noche, Sánchez aprovechó el brillo que aún duraba. Se dijo, y con razón, que España organiza muy bien (a pesar de nuestra fama de improvisadores, injusta tantas veces), que es una anfitriona perfecta para casi cualquier cosa. Y fiestas, cómo organizamos las fiestas. Pero conviene no simplificar: aquí se movieron asuntos graves en un mundo metido en serias complicaciones. Bien las cenas y los cuadros, bien los abrazos, pero aquí se movieron asuntos de máxima gravedad. Ferreras hizo volver a Sánchez a la realidad que espera siempre cuando los focos se apagan. Sacó titulares: no habrá adelanto electoral y, en cuanto a su candidatura, cuando llegue el momento, vino a decir que, si hay que ir, se va.

Los réditos políticos y diplomáticos de la Cumbre, que parecen innegables, tendrán que pasar ahora el filtro de lo cotidiano, atravesar la realidad erizada de males para la gente común. Sánchez tendrá que ir al congreso con el gasto militar y allí le espera la negativa de los coaligados y el apoyo de los populares. Algunos creen que también ahí se está dibujando ese nuevo bipartidismo, quizás más propio de los tiempos de crisis. El Sánchez más internacional tendrá sus mayores obstáculos en las cosas de casa. Pero es verdad que hay una guerra ahí fuera y que el mundo es hoy peor para todos.