Cómo hundir a los ‘tories’

UNA vez que se ha esfumado el humo y la pompa de los acontecimientos recientes, el Reino Unido aterriza en la cruda realidad, que ya viene siendo cruda hace algún tiempo. Coincidió el cambio en la monarquía con el cambio en Downing Street, lo que tiene su cosa, aunque muchos piensan que ni uno ni otro pinta demasiado bien. Liz Truss, la última figura importante que saludó a la reina (excepción hecha de parte de la familia, claro), entró un poco como elefante en cacharrería, que es lo que, por otra parte, se estila hoy. Hay muchos elefantes en las grandes cacharrerías de la política.

Liz Truss alcanzó la presidencia del gobierno después del sindiós de Boris Johnson, que, al menos resultaba entretenido. Desde el inicio del ‘brexit’ todo ha sido una caída libre, animada por los gobiernos conservadores que arrebataron al UKIP, y a otros engendros, la bandera ajada del antieuropeísmo. En ello han seguido, como martillo pilón, vendiendo no sé qué nostalgias del imperio que ahora han reeditado con los innumerables desfiles y fastos de otro tiempo por las calles de Londres. ‘Mantenella y no emendalla’, ya saben, el lema de los tercos o duros de mollera. Obviamente, Liz Truss traía una receta para arreglar la maltrecha economía y levantar el espíritu patriótico del reino, coincidiendo además con la ola levantada por la muerte de Isabel II. Y ha sido ponerla en práctica y desatar la tormenta.

Que estamos en tiempos muy desnortados es evidente. Pero resulta extremadamente increíble que, en apenas unos días de mandato, Liz Truss haya conseguido elevar enormemente las posibilidades electorales del Partido Laborista, que, hasta hace dos telediarios, no estaba para tirar cohetes. Hay que tener mucha mano para lograr algo así. 17 puntos de ventaja sobre los tories hace cuatro días, según encuesta de The Times. No sucedía eso desde la victoria de Tony Blair hace más de veinte años.

Las alarmas han sonado en las propias filas conservadoras, que ya lo veían venir. La receta de Truss, al parecer, pretende resucitar algunas de las ideas de Margaret Thatcher, lo que deja entrever el grado de confusión y falta de creatividad de los dirigentes británicos. Quizás es el fruto de esta epidemia de nostalgias absurdas y pueriles que vienen a rematar un inicio de siglo realmente patético. Hablamos de cifras, no de opiniones. Hablamos de cómo se disparan las opciones electorales del laborismo, que tampoco entusiasma a muchos, y sobre todo de la provisión de 65.000 millones de libras para contener el desplome de la Libra esterlina con respecto al dólar: un desplome superior al 20 por ciento en lo que va de año. Son datos, no se olvide.

Todo este desbarajuste, que se ha propagado velozmente, originado en la política fiscal de la Primera ministra, criticada desde sus propias filas, pero también provocada por su actitud poco templada, por su extraño gusto por una política sin contemplaciones, que es la peor receta en un momento de recesión en toda Europa. El frío se extiende por el continente, no sólo por los problemas energéticos, sino porque la invasión de Ucrania empeorará la vida de todos. Pero fuera de Europa hace más frío aún, y Truss debería saberlo ya, tras las políticas caóticas de sus antecesores. Liz Truss está colocando al Reino Unido en una posición de extrema dificultad que se añade a los muchos problemas que ya vienen de atrás y que auguran quizás su caída.