Cómo salvarse de la barbarie

A PESAR de que se le vaya a enterrar sólo con la solemnidad justa, la figura de Gorbachov seguirá ahí por mucho tiempo, y perdurará en los libros de historia. El mundo ha cambiado drásticamente, es cierto: está siendo cambiado drásticamente y para peor por algunos. Cada día. Se trata, desde luego, de deslegitimar la acción política, convirtiéndola en una herramienta contra los ciudadanos, cuando son los ciudadanos, y no los líderes, los únicos que tienen legitimidad para decidir cómo se gobierna un país. Evidentemente, el nivel de intoxicación y propaganda es tan grande en los tiempos que corren que muchos ciudadanos terminan apoyando situaciones que pueden ir enteramente en su contra, por confusión, por desconocimiento o por haberse dejado engatusar en el gran mercado de la polarización.

En las últimas horas, tras la muerte de Mijaíl, estamos asistiendo a una lección acelerada del estado en que se encuentra el mundo de hoy. En lo que va del siglo XXI no hemos dejado de perder calidad democrática en el mundo, ya sea por el aumento de las autocracias, el crecimiento exponencial del populismo embaucador, o por la acción de elementos como las redes sociales que en gran medida contribuyen a empeorar las relaciones humanas.

No sólo ha bajado la calidad de la política en su relación con los ciudadanos, sino que ha bajado el nivel de comprensión del mundo, el estudio profundo de las cosas, y todo se ha vestido de frivolidad mediática por un lado y de dogmatismo estúpido por otro. Vivimos momentos de gran desconcierto. Y ese desconcierto es terreno abonado para aquellos que quieren lanzar a las huestes de la simpleza contra cualquier atisbo de complejidad. Mejor para ellos todo este ruido, mejor toda esta confrontación pueril. La única forma de apagar este evidente resurgir de la barbarie es combatirlo con inteligencia y con humanismo.

Es necesaria una revolución que ha de venir desde abajo, desde la gente, superando incluso el concepto nación-estado, justo en sentido contrario a lo que está ocurriendo hoy: esa revolución debe negar los dogmatismos, los autoritarismos, no debe caer en el perverso juego de la polarización que siempre beneficia a los mismos, pero jamás a los ciudadanos. La polarización es una estrategia que ignora a la gente, aunque la utiliza. En gran medida, esta revolución debe hacer que lo humano sea la razón primordial de la política, porque es la razón primordial de la vida. La mano de hierro es un recurso que no puede funcionar en este tiempo, y, si funciona, será un gran fracaso de la especie o el resultado de nuestra inacción. La evolución y el progreso de las sociedades no deberían producir políticas como las que estamos contemplando en algunos lugares. Si suceden hoy, es porque el humanismo ha sido postergado en favor de lo políticamente útil para algunos. Se ha sembrado discordia y cizaña suficientes como para mantener el odio.

Ha querido la historia que la muerte de Gorbachov nos esté dando una lección apresurada sobre el estado lamentable en el que se encuentra el mundo. No es un consuelo, es más bien un aviso. Sólo una revolución humanista, científica, filosófica, que haga primar la razón sobre la política de las emociones, sobre las falacias épicas, que supere los conceptos territoriales tradicionales, puede salvarnos de este resurgir de la barbarie.