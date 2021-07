Parecía que o cualificativo de “comunista” como arma verbal estaba xa esquecido, unha vez que a normalización democrática encetada en 1977 estableceu unha remuda bipartidista entre o centro dereita e o centro esquerda. Aínda máis, a progresiva marxinación na que foi caendo o PCE (non digamos en Cataluña, onde desapareceron o PSUC e o seu continuador, Iniciativa per Catalunya) provocou que a súa influencia fose mínima. Sen embargo, a división e mais o desgaste da dereita española permitiu que coa inxección de Podemos, Esquerda Unida (e dentro dela, o PCE) acadase unha posición importante como é a de formar parte do goberno de coalición.

Sen embargo, cabería ver se esa teima anticomunista das dereitas universais tivo motivos no que a doutrina marxista considerou loita de clases. Confeso, de entrada, que entre 1973 e 1978 militei nunha organización marxista-leninista, a OCE-BR. Pero teño a certeza que nunca cheguei a ser comunista xa que o meu horizonte estaba na xustiza social nun marco democrático.

Hai que ver cal foi a evolución daquelas forzas políticas que foron fundadas hai un século seguindo o modelo do PCUS, adaptación da fracción bolxevique do Partido Obreiro Socialdemócrata Ruso que fixo a Revolución soviética de 1917. E por iso mesmo, cabería dubidar da súa condición liberadora porque cando gobernaron o fixeron de maneira ditatorial senón porque foron incapaces de construír un sistema xusto a prol da maioría da poboación.

En 1921 Moscou ordenou crear partidos nacionais para formar a III Internacional, expresión do internacionalismo proletario fronte á condición nacional-estatalista dos partidos socialdemócratas. Porén, á morte de Lenin o seu sucesor, Josif Stalin, proclamou a doutrina de “construír o socialismo nun solo país”, o que viña significar que os partidos comunistas que había polo mundo adiante quedaban supeditados aos ditados do PCUS e da URSS.

Rachada a idea do internacionalismo proletario, os partidos comunistas pasaron a actuar de feito coma forzas tamén nacionais. Esta condición foi posta en práctica á forza cando os comunistas pasaron a seren obxectivo dos ocupantes nazis durante a 2GM: as diversas resistencias antinazis foron dirixidas principalmente polos comunistas que ergueron a bandeira nacional antes ca bandeira vermella. Quedou claro moitos anos despois cando o mariscal polaco Jaruzelski, membro do POUP, deu un golpe de estado contra a ameaza do sindicato Solidarnösc: era a opción patriótica que evitou a ocupación soviética.

A condición nacional dos comunistas resultou aínda máis evidente en Asia contra a ocupación xaponesa: actuaron máis a maneira de resistencia antiimperialista e non tanto a prol dunha revolución socialista. Así, o caso vietnamita, onde os comunistas gañaron unha hexemonía que anos despois fixo posible expulsar aos colonialistas franceses (1954) e ao imperialismo norteamericano (1975). Ou, aínda máis evidente, a epopea dos comunistas chineses cando comandados por Mao Zedong e Zhu En Lai, emprenderon a Longa Marcha de 12.500 quilómetros fuxindo das forzas conservadoras do Guomintang. Aliados estratexicamente contra a ocupación xaponesa, a loita que lle seguiu respondía máis que a unha loita ideolóxica, ao convencemento por parte do PCX de que Chiang Kai-shek aceptaría a subordinación aos Estados Unidos.

Ou o caso da máis recente das revolucións que deu como resultado un réxime socialista: a cubana. Nas grandes manifestacións antiimperialistas na Habana ou Santiago non procuredes unha bandeira vermella porque só atoparedes bandeiras cubanas.

Porque aínda que a epiderme dos partidos comunistas sexa a defensa da revolución, no fondo poucas forzas políticas souberon interiorizar a cultura e as tradicións de cadanseu país coma eles. Non podemos comprender o comportamento dos comunistas chineses sen a herdanza do confucionismo e -en canto ao autoritarismo- aos séculos de mandarinato imperial. Cando gañaron a atención internacional nos anos da Revolución Cultural (o único período de debate violento entre ideas), a cúpula do PCX soubo reconducir a situación. Ata o punto, cómpre non esquecelo, que a modernización e a industrialización da China supuxo -por simple redución do tecido industrial occidental- a práctica desaparición do movemento sindical internacional.

Joaquim Ventura