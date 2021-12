Con eso no basta

VIENDO que se repite la campaña en búsqueda del apoyo de los vecinos al comercio local, quiero decir que me parece bien, pero también me veo en la obligación de decir que con solidaridad no basta.

La desaparición del comercio local, abatido por la competencia de los centros y áreas comerciales, así como por el comercio on-line, traerá consigo, de manera inevitable, el empobrecimiento de los centros de nuestras ciudades, y aún más, si como es nuestro caso, esos son centros de los llamados históricos.

En Compostela, ya son algo más que numerosas las viviendas e incluso edificios enteros en situación de abandono. Basta con caminar nuestras calles con algo de atención para comprobarlo. Y sucede en casi todas las principales. Y eso implica que cada vez es menor el número de personas que residen en el centro histórico. Personas que, claro está, conformaban el principal monto de consumidores del comercio local.

El resto de los compostelanos, residentes en zonas como la que aquí llamamos “nueva”, no están necesariamente condicionados para concentrar sus demandas en ese tipo de comercio.

Aún menos los que, sin ser compostelanos propiamente dichos, acuden a la ciudad desde sus alrededores, los cuales, ya sí de manera muy mayoritaria, buscan las ofertas de centros y áreas comerciales más periféricas, donde se le ofrecen servicios más amplios que la mera tienda, como es el caso del aparcamiento, por ejemplo, que no es poca cosa.

En fin: que en el centro histórico no hay gente, que de la que hay en la zona nueva sólo alguna acude al comercio tradicional y no lo hace prácticamente ninguna de la que viene de la periferia. Y vista así la cosa, una campaña que se base en la mera solidaridad de sus vecinos con ese tipo de comercio, perdonad, pero no llega para salvarlo de su declive.

Hará falta algo más de iniciativa que, por gracia o desgracia, no son los vecinos los que la pueden adoptar. Desbordaría ampliamente sus posibilidades y hasta diría que también sus intereses. Al fin y al cabo, los tales vecinos son, quizá aún más que eso, consumidores que, como tales, buscan ventajas –en precios y servicios– que el comercio local, que se me perdone, no siempre presta.

Yo creo que, además de la solidaridad vecinal, por el bien de la ciudad, sobre todo, el comercio tradicional necesita revisar a fondo sus propias prácticas, el número y calidad de los servicios que presta, directos o complementarios, etc. E incluso una asociación que también incluya criterios empresariales renovados que, dicho de otro modo, no pueden limitarse a ser meramente defensivos.