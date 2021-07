Con Eva y Leonor

DOS AÑOS después, Eva García Sáenz de Urturi, último premio Planeta de novela, regresó a Compostela. Ayer nos reunimos con ella. De pronto vimos que estábamos recuperando la normalidad perdida, lejos de las pantallas y las videoconferencias que nos han cambiado la realidad durante todos estos meses.

Venía Sáenz de Urturi a celebrar que ‘Aquitania’ se ha expandido gozosamente por todos los continentes, incluyendo el mercado editorial de los Estados Unidos, un lugar de difícil conquista, como explicó su agente literaria, Antonia Kerrigan, que también se acercó a Santiago para la ocasión, junto a Belén López Celada y otros miembros de la editorial. Me pareció que era un buen motivo para recuperar un poco de las hechuras pasadas, la cercanía humana, las palabras en vivo, la celebración sin filtros.

La historia de Leonor de Aquitania, que tan de cerca toca a esta ciudad, está ahora en el proceso de traducción a trece lenguas. Sáenz de Urturi se mostró feliz con el vertiginoso viaje de la novela a las cuatro esquinas del mundo, y también cree que ya es difícil aspirar a más. La aceptación de los lectores es siempre el verdadero objetivo. Nadie es más soberano que el lector.

Y ahí Eva cuenta ya con una larga trayectoria de éxitos, que empezaron con ‘La saga de los longevos’ y han continuado con la ‘Trilogía de la Ciudad Blanca’. Su novela negra, o detectivesca, no abandona nunca el gusto por bucear en la historia de los lugares. Ya me lo decía en noviembre, cuando la entrevisté con motivo del Planeta: “lo que me gusta es el género mestizo. En todas mis novelas hay un enorme componente histórico. Aunque pretenda escribir un ‘thriller’ contemporáneo, rápidamente me voy a la historia, a los ritos celtas, o el asedio de una ciudad como Vitoria, mi ciudad, en 1199...”

Volver a Compostela significa volver al lugar donde la historia comienza. Sáenz de Urturi recuerda la persecución del Romance de Don Gaiferos, o Gaiferos de Mormaltán, que no resultaba fácil de conseguir, hace dos veranos. La versión de Murguía, musicada por Faustino Santalices, luego recogida también por Carré Aldao, proviene a buen seguro de la cultura popular, aunque el personaje no siempre fue identificado como el Duque de Aquitania, padre de Leonor. Hoy, especialmente tras los estudios del Conde de Quirós (como relató en su día este periódico, a raíz de la renovada publicación de ese trabajo con introducción y apéndices de Luis e Eris Cochón), sabemos con práctica certeza que el peregrino que muere, según la tradición, el día de Viernes Santo de 1137, quizás frente al altar del apóstol, no fue otro que Guillermo X de Poitou. Una historia tan legendaria como memorable: suficiente, desde luego, para servir de punto de partida a una novela.

Y así comenzó la pasión galaica de Sáenz de Urturi. Aunque, como vasca, dice, ella siempre ha amado el norte. Que Don Gaiferos sea quien parece ser nos une en cierto modo con el gran cambio de la historia del continente, el que Leonor iba a protagonizar (a través de un testamento falsificado, según todos los indicios), convirtiéndose en esa figura extraordinaria que, en palabras de la escritora, fue algo así como “la abuela de Europa”. ‘Aquitania’ dibuja eso y mucho más: como la fuerza de la naturaleza de aquel tiempo, que lo dominaba todo. “La naturaleza es siempre más poderosa que todos nosotros. Creemos que lo podemos dominar todo, pero no es así. En la Edad Media creo que eran menos prepotentes”, me decía en el lejano noviembre.