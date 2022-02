HABLO con Inés Martín Rodrigo por teléfono. Hacía seis años que no hablábamos. Acaba de ganar el Premio Nadal y da varias entrevistas al día. La escucho y la veo, aquí y allá. Me dice que es su gran ilusión, que esta novela es el libro que estaba esperando escribir. No dice que es el libro de su vida porque la frase le parece excesiva y solemne e Inés no es excesiva ni solemne.

Pero sí, es ese libro. Un relato de los amores, los fáciles y los difíciles, los inesperados y los esperables, los prohibidos y los que no. En aquellos días. Son los días que se estiran sobre la larga espalda del tiempo de este país. ‘Las formas del querer’ (Destino) contiene muchas cosas, no pocas de cualquiera de nosotros. Es el interior de una familia, ese latido. Un lugar a menudo confortable, una zona cálida. Pero no siempre. Porque Inés, Noray, o sea, va desgranando los miedos y va dibujando los acantilados de la existencia.

No es una novela sobre Inés, pero es la novela de Inés. Noray se encierra a escribir y entonces ahí la autora va dejando su huella, antiguos terrores, los males que nos visitan y también los abrazos y el amor, en todas sus formas. El libro habla de una huida para escribir, un alejarse. La protagonista se va a la casa del pueblo, un lugar orgánico que hay que resucitar. Le digo a Inés cuánto hay de ella y me dice: “yo nunca dejé esa casa. Siempre estuve allí”.

Es su casa extremeña. Donde jugaba, donde vivía. En un documental para el periódico en el que escribe, ABC, aparece en ruta hacia su pueblo, visita los lugares de la infancia. Hay dudas sobre si es buena idea regresar al lugar donde has sido feliz. Lo dicen las canciones. Pero Inés vuelve, sobre todo porque nunca se ha ido. Allí despierta la voz de los abuelos, la generación que nos construye, mucho más que los padres. Allí se planta el árbol del futuro, allí también se amasan los cuidados, esa aparente fragilidad doméstica de la luz que se cuela por las ventanas de persianas verdes... Pero tu casa es tu castillo.

Noray se agarra a la memoria, es su lugar de anclaje. La novela puede inscribirse en ese género, en el memorialista, pero no es, insiste, autoficción. Sólo que Noray está dentro de Inés de alguna forma. Este libro es un memorial de ausencias, el relato de vacíos oscuros, un libro por el que pasa la historia reciente de este país, tan difícil, pero también es un libro sobre los afectos, sobre todas las formas que los afectos adquieren a lo largo del tiempo, y Noray, o Inés, llega al final para encontrar un refugio, un lugar seguro, un lugar cálido en el que protegerse de todo mal.

Le pregunto si la literatura puede ser terapéutica. No cree Inés en eso, como tampoco cree en la suerte (me dice), pero quizás si lo haya sido esta novela. Que estaba pugnando por salir. Así que hay algo de un espejo al que la autora se asoma, y mucho más: un espejo que al fin atraviesa. Entonces le digo que me recuerda a Virginia Woolf, una de sus madres. También a Joan Didion, desde luego, desde luego. Que siempre va con ella a todas partes. Didion que sustenta parte de su andamiaje literario. Pero Virginia, también.

En ese extremo instante de la soledad de las casas vacías, ese instante amarillo de la locura que tal vez Virginia Woolf no pudo soportar, y entonces se llenó los bolsillos de piedrecitas. El lugar de los acantilados y los ríos feroces. La Virginia Woolf que inspiró a Inés también en otras ocasiones, ese lenguaje sobre el paso del tiempo, sobre el amor, logrado o malogrado, sobre el aire que respiramos. Es un libro que bebe de grandes madres literarias, de la valentía y la bondad, es un viaje sentimental, sí, por qué no. Es el mapa del tesoro.