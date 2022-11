Con la sanidad no se juega

¿Tomará nota Díaz Ayuso de las protestas? Miles de ciudadanos salieron ayer a la calle en Madrid para protestar contra la situación de la sanidad pública, que atraviesa en esa comunidad una situación ciertamente complicada. Está por ver si la presidenta Isabel Díaz Ayuso tomará nota de las críticas y reaccionará con mejoras en un servicio público que es esencial para ciudadanos de derecha, centro e izquierda. No debería olvidar la presidenta que al médico vamos todos. Y que no, la manifestación no fue un fracaso como nos quiere hacer ver. Las fotos no engañan.

¿Quién lidera Podemos? Las últimas salidas de tono de Pablo Iglesias –esta vez para intentar poner en su sitio a su tan querida Yolanda Díaz– ponen de manifiesto, una vez más, quien manda en la formación morada. Flaco favor le hace el ex vicepresidente del Gobierno, muy enfadado con la ferrolana porque ve a Podemos arrinconado en Sumar, al liderazgo de Ione Belarra, secretaria general del partido, y a la propia Irene Montero, su número dos como responsable de la Acción de Gobierno. El berrinche de Iglesias con Díaz tampoco le hace ningún favor a las expectativas electorales de la izquierda.

¿Cuándo habrá más diálogo que confrontación entre Xunta y Gobierno central? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.