“Concerto de Reis”, de la Banda Municipal

Obligado compromiso con la ciudadanía de la Banda Municipal con su “Concerto de Reis” en el Auditorio de Galicia-12´00 h.-, bajo la dirección de su titular Casiano Moouriño Maquieira y en el que la figura estelar será su excelencia Johann Strauss II, vástago por privilegiado de aquella venerada dinastía. En programa, dos apreciados maestros a los que se recurre con regular frecuencia por el juego que dan. Repiten obras y en el caso de Alfred Reed, volvemos a toparnos con “A Christmas Intrada”, cabeza de una consolidad escuela que ayudó a crear permanentes imitadores, no en vano se prodiga en los frentes más diversos, tanto como director como compositor de una amplísima gama de repertorio, que nos ofrece obras sinfónicas, composiciones para coro u muy en especial, en trabajos para banda, bastantes de ellos consecuencia directa de amables encargos que se han prodigado a lo largo de los años. Queda pues confirmada la garantía de las habituales incorporaciones a los cotidianos programas de las más ambiciosas bandas y orquestas y el punto álgido, llegó en sus años como director de la “Baylor Symphony Orchestra”, con la que siempre estuvo profundamente arraigado.

Johan de Meij, otro colega acostumbrado y que vuelve con “Polish Christmas Music”, un músico procedente del “Conservatory of Music in The Hague”, en donde se especializó como trombonista, pasado pronto como miembro de orquestas y ensembles de las más diversas tendencias, antes de entregarse a la dirección y la composición. Ahora se le aprecia en estas dimensiones, constatables en las cotidianas apariciones entre orquestas de élite, y que podemos seguir en los canales especializados de mayor prestigio. Se aprecian igualmente la calidad de sus programas de divulgación y docencia, dirigidos a todo tipo de curiosos y aficionados.

Johannes Brahms, apacible y bonachón, estuvo toda su vida muy relacionado con la pareja Schumann, tanto con Robert como con Clara Wieck. Es verdad que los media especializados o no tanto, se han entregado con desmesura a ese triángulo que suscitó sobrada literatura, bastante de ella de nulo valor e interés. Hay el Brahms sublime de las cuatro sinfonías, el de los cuartetos y sonatas para piano, y el no menos fundamental de los “lieder”, que levanta arrebatos entre los devotos del canto. Para una fecha como esta, se acepta la “Danza húngara nº 5”, perteneciente al grupo de piezas nacidas para el teclado, y que reúne un total de 21 danzas para piano a cuatro manos, compuestas entre 1852/69, publicadas en cuatro cuadernos, dos en 1869 y los otros en I880. El autor, conocedor de la tradición, de la que sabrá sacar partido para su inspiración, arreglo tres de ellas para orquesta. Nos encontramos con el legado libremente tratado de las populares “csárdas” húngaras y que en definitiva, quedará como lo que se acepta cmo música zíngara, muy a su manera.

Johan Strauss II, como dueño y señor de la matinée en la que tomarán señorío la “Obertura”, de la opereta “El murciélago”, en trasposición D.Martin; el “Kaiser Waltzer” (Vals del Emperador), visto por J.Alborch y “Thunder and Lighning”, una de sus polcas, en arreglo de J.Glenesk. Al llegar a “El murciélago”, el compositor había llegado a la cumbre de su carrera, que no volverá a repetirse. Opereta que arraigará en los países anglosajones, muchas veces lastrada por dudosas traducciones. En 1942, obtendrá un resultado más fiable gracias al prestigioso Max Reinhardt, con gran encanto e ingenio y parecida a la berlinesa del año 1929, proponiendo a los americanos una lectura acorde con su estética, hasta el extremo que crear imitadores de cierta fortuna. Para entonces, la opereta se presentará como “Rosalinda”, llenando los teatros durante más de dos años seguidos y logrando transmitir su gracia chispeante y su talante travieso. En Inglaterra, en 1945, año de amargas resacas tras la II Guerra Mundial, se dará a conocer como “La alegre Rosalinda”. La opereta había subido a escena el 5 de abril de 1874, en el mítico Theater-an-der-Wien y curiosamente fue recibida con cierta frialdad, lo que motivó que Steiner la retirase después de tan solo dieciséis funciones, ya que ocupó escasamente media sala. Avatares que con frecuencia, acaban dándose en obras escénicas condenadas para su bien a hacer historia.

El “Vals del Emperador” sobre sus fundamentos, es el más sinfónico de todos sus valses, aunque habremos de someternos a la apreciación de los grandes maestros de la batuta; en verdad que al tentarnos por sus virtudes como bailable, juega con las cartas a favor. Es decir, comparen a gusto y decidan después. Efectivamente, viste de perlas como obra de concierto y de grandes fastos y oropeles. Un puro dejarse llevar. Un especialista francés, hoy prácticamente olvidado, Guillaume Ritter, nos dejará su personal impresión: “Es la flor más bella del árbol de la música de Johan Strauss II, producida en setenta y cinco años”. Maestro consumado como era, esta obra es tal vez la prueba más fehaciente de la afinidad del músico con el genio de Salzburgo, evidentemente Wolfgang Amadeus Mozart