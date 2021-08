Conferencia de José Sierra Perez: “Las cantigas del Rey Trovador, Alfonso X (El Sabio): “Decir y cantar contando”

Conferencia del titular de la Cátedra de musicología, José Sierra Pérez, en el “LXIII Curso I.U. de Música en Compostela” y que se ofrece en el Hostal de los RR.CC o por via youtube,-21´00 h,-, con el reclamo de “Las cantigas de Rey Trovador, Alfonso X “El Sabio: “Decir y cantar contando”. Una charla entretenida en sus planteamientos no carentes de sorpresas que se descubrirán en su escucha. El doctor Sierra Pérez, Toledano de procedencia, es Doctor por la Universidad de Alcalá de Henares, donde defendió su tesis sobre la música escénica de Antonio Soler, en el marco del Monasterio del Escorial, centro en el que trabajó con el máximo especialista de música renacentista española y principal editor de la obra de Soler, Samuel Rubio, profundo conocedor de sus fondos. Con él, catalogó el trabajo conjunto del Archivo de San Lorenzo de El Escorial. Destacan pues sus trabajos dedicados a esos fondos y que desde 1997, le llevaron a dirigir la Colección de los Maestros de Capilla del Monasterio de San Lorenzo, el Real del Escorial, que abarca un total doce libros, editados y tres cd. Fue también profesor en los cursos becados por la “Fundación Estatal Carolina”, enfocado a estudiantes de musicología latinomericanos, lo que le supuso invitaciones a visitar países como México, Ecuador y Venezuela.

Estas “Cantigas de Alfonso X “El Sabio”, que no dejarán de abrir nuevos caminos y propuestas, como la que en esta oportunidad se nos ofrecerá. Aquel monarca que sufrirá sonados reveses, por sus frustradas aspiraciones a ocupar el trono imperial germánico y a conquistar el norte africano, además de la rebelión padecida por su propio hijo, el futuro Sancho IV, consiguió con todo la modernización de su reino, en el que se incluirá el capítulo dedicado a las labores culturales. Un oficio que se realizará entre 1257/83, incorporando trabajos precedentes. Su deseo, será presentar composiciones poético-musicales, en las que retoma la espiritualidad humanizada de corte franciscano, al tiempo que cultiva los aires neoplatónicos del llamado “amor cortés”, para el que recurre al galaico-portugués, que según Filgueira Valverde, se imponía como el provenzal y el toscano, en cuanto era una lengua lírica y narrativa. , pero, de hecho, no tenía la factura de un habla poética arbitraria, ni de una “koiné” de minorías intelectuales; era el medio de comunicación a un tiempo culto y popular, con “topoi” y con estereotipos de escuela, pero también con una fecunda, riquísima oralidad, familiar e inmediata.

Siempre objeto de permanentes debates, resulta igualmente complicado establecer la filiación estilística de las miniaturas, dentro del llamado “Gótico Lineal”. Los vínculos con los talleres de iluminación franceses, serán relativizados por algunos especialistas, mientras no se descartaba el parentesco con la corte italiana de Federico II, o detalles importantes procedentes de la miniatura islámica, en cuanto a soluciones formales e iconográficas. No es menos problemático el tema poético-musical, en su alternancia de un estribillo con diversas estrofas, incluyendo estas últimas un verso de vuelta que rima con aquel. Para algunos, habría que mantener la relación con el “zéjel” islámico, de ancestral presencia en tierras peninsulares, mientras especialistas habrá, que apuesten por el “virelai” francés. Las teorías mudejarizantes sostenidas por el arabista Julián Ribera, establecidas hacia 1922, serán desplazadas por las del ilustre Higinio Anglés, en su edición de 1943, quien realizará importantes hallazgos para la lectura de los manuscritos. Queda la cuestión de los instrumentos afortunadamente ilustrativa, en esa concordia de cultos y populares, en la familiaridad de las tres culturas.

Juan José Rey, nos acerca al Rey Sabio en su voluntad artística: “Quero seer oy mais seu trovador/e rógole que me quiera por seu/trovador, e que queira meu trovar reçebir...”. Esas cantiga que son a la vez, obra religiosa y trovadoresca, personal y hasta y hasta cierto punto, colectiva. Una obra personal, efecto de un Rey que fue el más grande coleccionista de saberes, historias y libros que hubo en su tiempo. No es raro que también lo fuera de melodías. Nuestro problema actual es que queremos apreciar la música de las “Cantigas”, en su justo valor hemos de hacerlas sonar. Y esto no es fácil. No basta con aceptar una transcripción musicológicamente fiable (hay que citar en este punto, la inmensa obra de Higinio Anglés, por muchos retoques que necesite en la actualidad). No basta con proveerse de instrumentos de época.

Hay que redescubrir el estilo de interpretación, en el que seguramente confluirán elementos de todas las corrientes que actuaban en el entorno: árabes, judíos, franceses, gallegos...El resultado que el Rey Sabio, buscaba con las “Cantigas”, es, que los cantares, “no fueron fechos sinon por alegría”. Para rematar pues, el analista sentenciará: “Desconfíe Vd. de las versiones que le dejen frío o de las que le resulten pías y mojigatas, Tampoco le hubieran gustado a Alfonso X”. El doctor José Sierra, no dejará de sorprendernos en su charla, y algún triunfo oculto lo reserva hasta que nos encontremos con él, al mando de la ponencia. Vivimos también lo que viene siendo la “Exposición conmemorativa 1211-2021”, el proyecto propuesto por el “Consello da Cultura Galega”, que nos ofreció la exposición inaugurada en la Igrexa da Unversidade, y que estuvo vigente hasta el 24 de abril, antes de su traslado a otras ciudades y villas, desde Ourense al Centro Cultural Marcos Valcárcel. La dirección, fue obra de Antoni Rossell, continuando la edición del propio “CCG”, de un cd, en 2006, de una versión vocal de las “Cantigas de Sta María”, con múltiples colaboraciones, producto de un intenso trabajo de un lustro.