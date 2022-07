Confrontación permanente

¿Tiene un grave problema el alcalde de Vigo? Lo malo de las mayorías absolutísimas es cuando el que las ostenta pierde la noción de la realidad y se considera por encima del bien y el mal. Eso a Abel Caballero le ocurre muy a menudo. En demasiadas ocasiones, sobre todo cuando está la Xunta por medio, como es institución que no puede controlar (como ocurre con la Diputación de Pontevedra) opta por la confrontación. Las tuvo tiesas con Alberto Núñez Feijóo, que no le permitió ni una, y pretende marcar territorio con Alfonso Rueda, olvidando que bajo la piel de cordero puede encontrarse al más feroz de los lobos. Está bien que las instituciones se entiendan, y Xunta y Vigo deberían dar ejemplo, pero lo que no puede el alcalde es imponer condiciones. Algunas tan absurda como pretender segregar a las Cíes del resto de las Illas Atlánticas. No tiene sentido ninguno.

¿Es normal cambiar las fechas de citas tan señaladas? Otra de las ocurrencias de Abel Caballero es la de elegir a Nadia Calviño como pregonera del Día Nacional de Galicia en Vigo, a lo que no habría nada que objetar, y decidir cambiar la fecha, siempre en torno al 25 de julio, para el 12 de agosto por problemas de agenda de la vicepresidenta. Eso se llama sectarismo.

¿Reconocerá algún día el alcalde la labor de Fernández Gayoso en defensa de Vigo? Respuesta: El año que viene, si Dios quiere.