“¡Coño!”, y tal

EN el Congreso hay broncas y tensiones, movidas, el lenguaje a menudo va más bien regular, pero el otro día Pablo Casado, o Casao, según Rajoy, que es la forma de confianza, le dijo a Pedro Sánchez “¿Qué coño tiene que pasar para que asuma sus responsabilidades?”, así, mayormente, y hubo un cierto momento de sorpresa, como si Casado se hubiera crecido de pronto, como si hubiera salido de su rincón del cuadrilátero sin ni siquiera mirar a Ayuso.

La retórica parlamentaria propende al muermo, aunque hay calidades, pero las palabrotas, que se decía antes, sirven para sacudir un poco la modorra lingüística, la semántica plana del lenguaje oficialista o partidista, que es hoy un bucle de frases previamente cocinadas y liofilizadas para uso del personal.

No sé si Casado dijo no ponga usted lo de “coño”, que no conste en acta. No lo recuerdo. Pero la frase pasó volando sobre el hemiciclo como un ángel inverso, y parece que Sánchez se sorprendió un poco de que Casado viniera de pronto con sentencias que no pondrías en un argumentario fetén, frases sin esa pulcritud verbal que tienen los eslóganes de paja, tan lindos.

No creo que Casado llevase apuntada la frase para soltarla en cuanto viera hueco, pero algo le sugirió dar un manotazo, quitarse del obligado acartonamiento, como quien se harta de pronto de su propia inercia, como quien se crece dos palmos, a ver, o sea, qué coños, presidente, con un casticismo callejero, que ya quisiera ver yo el rictus de Ayuso, allá en sus aposentos.

He leído que Sánchez hizo una frase semejante, oh cielos, en 2015, y que esto era realmente una cita, un guiño, no sólo una forma espontánea de hablar. Tampoco creo yo que por decir “coño” en el Parlamento te conviertas de pronto en un tipo duro, de palillo atravesao, aunque al parecer alguien dijo, por lo que leo en los papeles, que “no es el campo semántico que se le pide al líder de la oposición”. Esto de los campos semánticos es una monada.

A veces dices “qué coño” y revientas la sesión, y a veces haces una oratoria de daga florentina, no de Florentino Pérez, sino de Florencia, y no te escucha nadie. Hay déficit de atención, eso es lo que pasa. Meter “coño” de matute en un momento de la sintaxis, tiene su aquel en un lugar tan principal, aunque se pueden decir cosas más crudas por lo finolis, y de hecho pasa a menudo. El Parlamento es una sagrada institución democrática, vaya si lo es, pero los ingleses, en sus sillones verdes, montan unos pollos tremendos casi a diario.

No sé si el exabrupto es más cosa de derechas, que a lo mejor. Federico Trillo, que escribió mucho y bien de Shakespeare, logró titulares porque lo pillaron diciendo “manda huevos” en el pleno del Congreso. Por citar lo primero que me viene a la cabeza. Esperanza Aguirre, me apuesto lo que sea, metería un taco o dos llegado el caso, aunque ni tengo datos ni tiempo para mirarlos ahora. Ayuso, en cambio, aunque bebe de la calle, y lo digo sin segundas (por lo de las cañas), se corta más en eso, aunque a saber dónde se puede llegar con la chupa de chapa y las flores en el pelo.

Dicen que Casado habla también para Ayuso, más que para Sánchez, incluso, como si le recordara, por seguir con Shakespeare, y con Javier Marías, “mañana en la batalla piensa en mí”. No está el patio para ponerle puertas al campo semántico, habrá pensado.