Consumo y prohibiciones

EL ministro de Consumo estuvo callado durante esta crisis energética que estamos padeciendo; y, visto lo visto, igual era mejor que, a falta de soluciones, mantuviera su silencio. No dice nada del alza del precio de la luz, ni de la inflación del 5,5 %, ni del empobrecimiento de las clases medias. Ha salido para prohibir en horario infantil el anuncio de una serie de productos que, consumidos en exceso, nadie lo duda, pueden resultar dañinos para la salud de los menores. También nos advirtió previamente sobre la carne; y de ello dimos cuanta aquí (“Ternera gallega y el ministro Garzón”, ECG 24/07/2021). Nos preocupan los puestos de trabajo que pone en riesgo cada vez que abre la boca; ahora en el sector publicitario y en las empresas que fabrican esos productos que el Ministro ve tan perniciosos, pero que realizan grandes esfuerzos para regular sus ingredientes siguiendo las indicaciones de organismos como la OMS.

No podemos evitar pensar en nuestras meriendas de niños, en aquellos bocadillos de chocolate o de chorizo que, seamos honestos, mucho daño no nos hacían. Quizás porque después practicábamos deporte hasta quemar la última caloría. Eran nuestros mayores quienes medían la cantidad que debíamos tomar de cada producto, y nos limitaban la bollería y el número de golosinas. En invierno solíamos tomar el chocolate con churros los fines de semana, siempre y cuando nos hubiésemos portado bien durante las jornadas escolares. En verano los helados sustituían al chocolate, también con comedimiento. Por tanto, fíjense qué listos eran y son nuestros padres y madres, que no necesitaron un Ministro que les dijera cómo alimentar a sus hijos de forma sana y equilibrada. Muchos pensarán que tanto ellos como nosotros estábamos menos expuestos a la publicidad, sobre todo a anuncios engañosos, sí; pero también teníamos menos información sobre el efecto dañino de según qué alimentos.

Ni las organizaciones relacionadas con el cuidado de la salud, ni los organismos encargados de velar por los ingredientes que se incorporan a los productos estaban tan atentos como ahora. Es decir, que puede estar tranquilo el ministro de Consumo, y ocuparse de que los españoles tengamos la posibilidad de consumir. Ya estamos los padres para elegir la alimentación de nuestros hijos, como hicieron y siguen haciendo exitosamente nuestros padres con nosotros, incluso en calidad de abuelos. No somos más listos que nuestros progenitores, pero tampoco hay que presuponer que seamos menos capaces. Además, siempre nos quedará su ejemplo para saber cómo proporcionar una dieta variada a nuestros pequeños; a quienes animaremos a hacer el ejercicio que les corresponde por edad; y les explicaremos, como hicieron con nosotros, que todo puede ser bueno en su justa medida y nocivo en exceso.