Conto de ‘rentrée’

DE volta a Madrid, na radio do coche tronaba o son da palabra Kabul con fonética ominosa, pero a condutora reparou na ironía coa que un cartel na estrada lle daba a despedida despois dun agosto vacán: “Galicia sabe amar”. Seica era o lema dunha campaña institucional que –calambur mediante– chamaba ao consumo de peixe guindando amorosas suxestións. A madrileña sorriu evocando algún momento estelar das súas vacacións que corroboraría a quentura da mensaxe publicitaria, aínda que o verbo amar teña moi raro uso nos rexistros coloquiais do galego.

Os galegos usan moito máis o verbo querer, e incluso hai algunha filóloga de palleiro que di que temos un verbo querer intransitivo! (Haiche filólogas moi necesitadas de “implemento”, como lle chamaba o ilustre gramático Alarcos Llorach). Por iso aos galegos non lles fai falta o verbo amar, que é unha palabra etimoloxicamente etrusca, e en efecto os etruscos amaban sen parar, como se delata nas figuracións copulatorias de Tarquinia. Indro Montanelli dicía que os etruscos extinguíronse por teren tanto vicio de amar.

A madrileña, saboreando recordos recentes, chegou a esta conclusión: non sei se Galicia sabe amar, pero algún mariñeiro galego ama coma un etrusco. Durante o seu doce agosto a muller non se acordara nunca do seu ex, e só agora de volta lle veu á cabeza. Pero non se inquietou demasiado porque a señora presidenta da Comunidade de Madrid dixo que a capital era a cidade onde ninguén corre o risco de atopar un ex.

Cousa na que tamén cadraba unha compañeira de traballo da nosa madrileña, a directora de Big Data, que a animara moito nos deprimentes días da separación e lle recomendara un agosto galaico. “Tranquila: en Madrid nunca te encuentras a tu ex, y en Galicia incluso lo olvidas”.

E daquela foi cando decidiu vir veranear a Vigo, pero como en agosto xa empeza na cidade olívica o incendio dos once millóns de bombillas de Navidad, a madrileña fuxiu e atravesou a Ría buscando acubillo en Morrazo. Parou en Cangas, onde se afeccionou ás longas camiñadas beira do mar até perderse.

Nunha destas atopou un mariñeiro solitario, bronceado por algunhas marés no Gran Sol, e deulle esta queixa: “Estoy perdida y no tengo batería”. E neste apuro pediulle por favor o teléfono para chamar un taxi. “No te tengo móvil –respondeu o mariñeiro perfumando as súas palabras de acento (gallego)–, pero no estoy perdido”. Caíronse ben, e despois pasou o que pasou (os de Cangas sonche moi olímpicos).

E agora ela volvía a Madrid, ao seu traballo telemático, onde lle contaría á súa compañeira de Big Data que hai algún galego que só ten teléfono fixo, pero só con marcar o seu número xa sentes un gustiño dixital. E, aínda por riba, en Madrid nunca atopas o teu ex.