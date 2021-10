Contra el riesgo de pandemias

LA COVID-19 y otros brotes similares de enfermedades infecciosas constituyen una de las principales amenazas para la Humanidad en el siglo XXI. El riesgo de aparición de nuevas enfermedades es especialmente alto cuando los humanos y la vida silvestre interactúan en áreas de rica biodiversidad, como los bosques tropicales; siendo la quema de combustibles fósiles y la deforestación de los bosques tropicales los principales impulsores del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

A nivel científico ya nadie discute la interrelación entre cambio climático, pérdida de biodiversidad y bienestar humano. Los efectos del cambio climático en la salud han estado entre los principales temas de discusión en los últimos años e incluyen los golpes de calor, el aumento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, enfermedades transmitidas por vectores, desnutrición, problemas de salud metal, etc. Esta crisis sanitaria nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestro comporta miento y estilo de vida, de cara a adoptar un nuevo enfoque de salud planetaria para evitar otros riesgos potenciales que puedan surgir de ella.

La pandemia te permite la posibilidad de confinarte, disponer de una vacuna para combatirla, y luego volver a la normalidad, mientras que la crisis climática no te da esas oportunidades. La crisis climática será mucho más severa y no habrá vacuna ni un tratamiento eficaz para solucionar este grave problema. La mejor vacuna para el futuro del planeta es proteger la naturaleza y la biodiversidad si queremos que disminuyan las pandemias, reconstruir un planeta saludable pensando en la salud de la humanidad, es el mejor seguro de vida.

Una vez que superemos esta crisis sanitaria nos enfrentamos a una crisis social y económica de grandes dimensiones, pero también estamos ante la oportunidad de hacer las cosas mejor para evitar que se repitan situaciones como ésta. La degradación de los ecosistemas es una fuente de problemas a muchas escalas, de ahí que la mejor protección es la propia naturaleza, es la tecnología más avanzada que hay, es la mejor vacuna para el futuro del planeta y la salud de la Humanidad, ya que ejerce una protección integrada (la vacuna para el planeta es la vacuna para la Humanidad); cuando la naturaleza no funciona bien ocurren estas cosas.

Una economía que no tiene en cuenta la preservación del equilibrio natural será totalmente vulnerable ante cualquier tipo de catástrofe natural o pandemia. Proteger el medio ambiente es una estrategia primordial para evitar otras crisis importantes de salud en el futuro. Tenemos ante nosotros un tiempo nuevo, una oportunidad de privilegio para reconstruir e impulsar una sociedad descarbonizada y circular, más saludable y sostenible, adaptativa y resiliente, etc. Es tiempo de reflexión para tomar las decisiones correctas que nos permitan afrontar el futuro con garantías; no podemos equivocarnos, está en juego la salud planetaria, las generaciones venideras nos lo agradecerán.