Contra ‘toda’ violencia

EL incremento de los delitos de odio sustanciado en las agresiones homófobas que se han conocido en los últimos días y que vienen a engrosar la lista de las 750 que se han registrado en lo que va de año, ha motivado la condena de todos los partidos. Pero con una diferencia, mientras desde la izquierda se condenan los actos de violencia ejercidos contra los homosexuales y ponen el acento en la alarma social que provocan entre los colectivos LGTBI, tanto desde Vox como desde los dirigentes populares madrileños que dependen del partido de la ultraderecha, se ha añadido que ellos condenan todas las violencias.

Sin duda es una condena necesaria, aunque en esta ocasión no se trata de ser equidistante porque no todas las violencias son ni cuantitativa ni cualitativamente iguales. Acaso conviene recordar como la izquierda abertzale, en su intento de reescribir la historia y ganar el relato sobre las consecuencias del terrorismo, trata siempre de equiparar la violencia terrorista con la que pudieron desarrollar distintos organismos del Estado. Y no, no se puede poner al mismo nivel una y otra.

Y lo mismo ocurre con la violencia de género, en la que la proporción de las mujeres asesinadas o que sufren violencia vicaria es infinitamente superior a la que pueden sufrir los hombres a manos de mujeres. Si los homosexuales son víctimas de agresiones de cualquier tipo lo son por su condición sexual, de la misma forma que las mujeres son víctimas por ser mujeres.

Utilizar el recurso a la condena “a todas las violencias” como ha reiterado el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y relacionarlo con la inmigración ilegal no hace sino incidir en sus presupuestos ideológicos que son la columna vertebral del discurso del partido, y su deriva hacia posiciones propias de una visión autoritaria de la sociedad, y son una escaramuza más de la batalla cultural entre distintas posiciones ideológicas sobre las consecuencias del ejercicio de los nuevos derechos.

La aparición de manadas que han cometido los últimos asesinatos como el del joven Samuel Luiz en A Coruña, o agresiones como la última ocurrida en Madrid, sean o no bandas organizadas, da idea de la dimensión que está alcanzando el problema de la violencia homófoba. Es imprescindible que se produzca un clima de unidad entre todos los partidos políticos, salvo aquellos que quieran excluirse, para evitar los discursos y actitudes que promueven el odio y cortar cualquier intento de limitar derechos por la vía de la violencia.