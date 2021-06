“Contradicións” por la “RFG”, dirigida por Diego García Rodríguez/ “De ritmos e melodías” por la Banda Municipal

Actividad de las ”Xornadas de Música Contemporánea” con la colaboración de la “RFG”, dirigida por Diego García Rodríguez, en la Sala Mozart del Auditorio de Galicia-20´30 h-,y con una atención destaca a la compositora Raquel García- Tomás, para la sesión “Conversando con... 19´30 h-, quien presenta ”Sonic Canvas” , junto a otras de Unsuk Chin, Joan Tower y Grazyna Bacewicz. Diego, el director, participó regularmente con su grupo, el “T.A.C.”, en las programaciones de este ciclo, un maestro con formación en la “Hochschule der Kunste Zuric”, tras seguir el magisterio de Johannes Schlaefli, y con Diego Mason, para ópera. Una experiencia que le abrió las puertas de importantes coliseos, con producciones de nivel: “Hänsel y Gretel”-Teatro Real, de Madrid-, “Barbieri di Siviglia”- Sevilla-,”Rigoletto-Donostia-, Nozze di Figaro”-Fest. de Verano de Dartington-, “Carmen”- Opera Baltyka (Gdansk)-, La “Ópera de tres peniques”, con el “CDG”-,además de estrenos como ”It makes no difference”, de Simon- Spagnolo, en el “Fest. Tête-a Tète” (Londres), “Die Traumenden Knaben”, de Torsten Rasch, en el “Two Moors”, de Devon, y la del gallego Nani García, “O Loro de Carlos Quinto”.

Con el “T.A.C.”, tiene reserva para el prestigioso “70 Festival de Granada”, a comienzos de julio, en el espacio de música de cámara, en tres fechas, con el título “Crumb-Lorca- Project” , en el que compartirán actividades con el ”Cuarteto Bretón”, y el ”Ensemble NoArs Sonora”, del que daremos noticia. Crumb, ese compositor que investiga sobre timbres inusuales, entre alternativas de notación y técnicas instrumentales y vocales. La “Fundación Juan March” le dedicó un monográfico pianístico recientemente, a cargo de Pablo Álvarez, quien trabajó con él y que para su matinal, se dedicó a la integral de “Makrocosmos”

Raquel García Tomás, estudió en la “ESMUC”, doctorándose en el Royal College of Music, de Londres, comenzando muy pronto a realizar producciones conjuntas con el English National Ballet; la Royal Acc. Of Ars y el Dresdener Music Festenspiel, participando igualmente como compositora y videocreadora con el director de escena berlinés Matthias Grec, en el trabajo “Büro für postidentisches Leben”, estrenado en el “Festival Grec” y en la Neuköllner Oper Berlin. Fue invitada al ciclo d Música Contemporánea “Sampler Series”, del Auditorio de Barcelona, a los que seguirán los de “Phace Ensemble”, “Ens. Contem. de Cadaqués”, “Experimental Funktion” o el Teatre del Lliure. Entre su abundante nómina de producciones, destacan la ópera de cámara ”Dido reloaded”, con Xavier Bofill, Joan Magrané y Octavi Rumbau, producida por “Ópera de Bolsillo” y “Nueva Creación”, sobre dramaturgia de Cristina Cordero, y dirección escénica de Jordi Pérez Solé.

Con el mismo equipo, “Go, Aeneas ,Go!”, estrenada en 2014, en la Russisches Has der Wissenschaft und Kultur Berlin, obteniendo el XIV Premio “Berliner Opernpreis”, organizado por la Neuköllner Oper y “GASAG”, En 2015, con Magrané, creó la ópera ambientada en Barcelona “disPLACE”, que se presentó en el Festival Musik Theater Tage Wien, en el Centro Sta Mónica, de Barcelona y en el Teatro del Canal, de Madrid, una coproducción con el Teatro Real. En febrero de 2018, el “TNC”, estrenó “Balena Blava”. Con música suya y texto de Victoria Szpunberg, inspirada en “La Consagración de la Primavera”, de Igor Stravinski y en la que intervinieron alumnos de la “ESMUC”, con la actriz Marta Angelat. También “Je suis narcissite” (ópera bufa), sobre libreto de Helena Tornero y escenografía de Marta Pazos, otra de sus iniciativas, estrenada en el Teatro Real, el Teatre del Lliure y el Teatro Español. Ópera bufa que fue pieza clave en la ponencia “Elas fan ópera”, de Rosa Mª Fernández y que continuará el próximo lunes, día 21.

Un eslabón en su carrera con otras experiencias como la compartida con J.Magrañé, la citada “disPLACE”, con un escueto acompañamiento instrumental a cargo de Sophia Goindinge-Kosch y Barbara Riccabona, viola y chelo, del “Ensemble PHACE” dirigidas por Vinicius Kattak y sobre proyecto escénico de Peter Pawlik, al servicio de las voces de Elena Copons y Sébastien Soules. Para Fernández Guerra, la música que era lo esencial, apuntaba maneras de buen tejido operístico, con un trabajo vocal admirable. Para la Fundación Juan March, entregaría a finales de 2016, “Alice´s Adventures in Wonderland”, para piano, electrónica y videoinstalación, en la serie “Compositores Sub-35”, con guión e ilustraciones de Ainoha Sarabia, dentro del proyecto “Movement to sound to movement”, del pianista Rei Nakamura. Obra que exploraba la interacción entre el sonido, y el movimiento a partir de una reinterpretación de ciertos recursos cinematográficos. Entre 2019/20, fue compositora residente de la “Fundación Catalunya-La Pedrera” y obtuvo una Beca Leonardo de la “Fundación BBVA”, para un nuevo proyecto lírico, con Irène Gayraud y Marta Pazos.

“Sonic Canvas”, su obra en esta cita, nace de la idea de pintar con sonidos un tapiz imaginario, tal cual sugiere el título. Aspectos como el color, la textura y la densidad, adquieren aquí significados nuevos, distantes de las convenciones acostumbradas, especialmente en lo relativo al color/timbre. “Subito con forza”, de Unsuk Chin, surcoreana, con residencia en Alemania, se libera de las tradiciones apostando por mundos sonoros renovados en cuanto a idea dramática. Esta experiencia, resulta un homenaje a L.v. Beethoven, por el año conmemorativo, planteando un entrelazado que oculta citas del Divino Sordo, al que la desgraciada condición de sus años finales castigaría con suma crudeza. Año conmemorativo, que a los abundantes conciertos de temporada, añadió afortunadas publicaciones sobre su biografía y sus trabajos musicales.

“Contradizione” (For chamber orchestra), es obra de Grazyna Bazewicz, indagación enfocada hacia una agrupación camerística, cuya opción de instrumentos no resulta casual, ya que el elemento fundamental, la yuxtaposición de todo tipo de contradicciones musicales, depende de los instrumentos utilizados. Un objetivo primordial, será crear una obra que no solo soporte semejantes yuxtaposiciones del material musical, sino que igualmente resulte capaz- merced a la propia estructura-, de unirlas estrechamente, produciendo como resultado una estimulante y nueva experiencia artística.

Joan Tower (1938), con el estreno de “Chamber Dances”, un encargo proveniente de la “Orpheus Chamber Orchestra”, para la que la compositora, tendrá en mente una gran formación camerística, que para la autora, se resume en una interactuación al estilo de los bailarines, significada por los grupos de cámara menores. Como los danzantes, los miembros del grupo deberán permanecer en contacto próximo, permitiendo el liderazgo cambiante para guiar a las agrupaciones menores y a las más grandes. La obra teje un tapiz en el que oboe, flauta y violín, aparecen como solos y violín; y el clarinete, chelo y fagot, dos trompetas y trompas al unísono, salen de la textura como dúos.

Diego García Rodríguez, con el “Taller Atlántico Contemporáneo”, celebraron esta temporada su décimo aniversario dentro de las programaciones estables de la temporada del Auditorio de Galicia, a finales de octubre, ofreciendo en programa la “Sinfonía nº 7, en Mi M.WAB 197”, de Anton Bruckner, según el arreglo de Hanns Eisler, Erwin Stein & Karl Rankl. También, en la inauguración de las pasadas ”Xornadas de Música Cotemporánea”, con el mismo motivo del X Aniversario, interpretó obras de Nicole Lizée-Music for body without organs”-, John Cage -“Concerto for piano”- y F.Rzewski con la pieza “Pocket Symmphony”. La carta de presentación de esta formación abierta, se realizó en A Praza do Obradoiro, en 2010, con la obra de Mauricio Kagel “Eine Brise”, para 111 ciclistas y con la aventura de trasladarse al cabo de Fisterra, con un piano de cola, asediando las “Vexacions”, del indómito y sorprendente Erik Satie.

As Praterias recibe a la Banda Municipal- 20´00 h.- con un programa primaveral y festivo, dirigida por su titular Casiano Mouriño Maquieira, destacando los arreglos de Naohiro Iwai-“American Graphity”, músico formado en la Escuela Ongaku (Tokio) y en la Universidad de Geijyuto, sus arreglos son frecuentes en el programas de bandas por ajustarse a sus medios que abarcan desde el jazz tradicional y otros estilos, cuidando en especial las secciones de viento/metal. Chuck Mangione con “Children of Sánchez”, músico que crearía su propia compañía y que destacará por la calidad de su sonido con un fraseo portentoso y resuelta ductilidad e inventiva, que recuerda a Miles Davis y Dizzy Gillespie. Kees Vlack, con otra obra señera: “Os Passaros de Brasil”: “Passaros coloridos”, “Pomba triste” y “Os pasaros de Carnaval”, un músico formado en Amsterdam en la especialidad de trompetista con Marinus Komst y dirección de orquesta y composición en el Muziekluceum de la capital holandesa. El primer galardón de importancia lo recibió en 1968 por “Western Rhapsody”, el “Hilvarenbeek Prize” y la obra que tendremos, uno de los trabajos más loables, vio la luz en 1997.

José Mª Lacalle con “Amapola”, músico que comenzó su carrera en Cuba antes de pasar a los Estados Unidos, en donde fundará el Teatro Lírico Hispano, realizando trabajos de divulgación para la “Columbia Grammophone” en beneficio de la música española y de su firma, esta universal “Amapola”, a la que se unen otras que no lograron un arraigo tan afortunado. Iradier, y la magia de “La Paloma”, al que se apreciaba por acuñar como pocos el término de españolada en el mejor sentido. Algunas de sus apreciadas canciones “andaluzas”, tenía vagamente la idea de poner música a un texto con tintes de argot y en términos caló. Con fortuna, piezas con esta, tuvieron intérpretes de gran prestigio como Adelina Patti, la Viardot, Demeure o Trebelli. La Francia de personajes como Lola Montes, Maria Taglione, Fanny Essler o La Cerrito. Alberto Domínguez Borrás, con otra delicia: “Frenesí”, músico de familia numerosa y de la que saldría un trío compartido con dos de sus hermanos, Abel y Armando. La pieza en cartel, un tentador capricho, quedó para la posteridad gracias a intérpretes como Betty Carter, Nat King Cole o Dave Brubeck, Glenn Miller y Pérez Prado, para no olvidarnos de Los Panchos o Sara Montiel.

Pérez Prado con la apoteosis de “Mambo Jambo”, mambo por excelencia para moverse a gusto. Desde “Qué rico el mambo”, su estilo calará en las salas de baile y las verbenas, contando con continuadores y defensores como Machito o los “Afrocubans”. Ese mambo que llegó a Nueva York de la mano de los danzoneros cubanos que velaron por convertirlo en un estilo irresistible que no ha perdido un ápice de su vigencia, en manos de otros dotados como Tito Puente y su larga estela. Peculiar había sido la manera en cómo se presentaba ante el público Dámaso Pérez Prado.