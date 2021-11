COP26, pingas de esperanza

A Conferencia sobre o Clima, antes da súa celebración en Glasgow, facía concibir certas esperanzas sobre a posibilidade de acadar importantes acordos, en boa parte pola incansable actividade que despregou na fase preparatoria o seu presidente Alok Sharma e as mensaxes alentadoras que emitía. Pero rematada hai pouco, a sensación que nos queda é de que, unha vez máis, se deixou pasar unha boa ocasión para tomar as necesarias decisións que a loita contra o cambio climático está a demandar.

Non vou entrar a valorar os posibles logros conseguidos, senón facer só unha sinxela reflexión sobre o afastamento que de sempre existiu e segue a manterse, entre as consignas e as grandes declaracións que atinxen a este enleado tema e que na COP26 se prodigaron e a teimuda realidade sobre a que se deberían aplicar.

Necesitáronse varias décadas de estudos e investigacións para chegar a comprender con razoable seguridade que o quecemento progresivo da atmosfera e os perigos que ocasiona para a humanidade se derivan do nivel de vida que se foi impoñendo nas sociedades adiantadas nos últimos dous séculos.

Estas sociedades estaban afeitas a consumir enerxía a eito pero, todo hai que dicilo, sen decatarse dos perigos que este desbalde suporía. Por iso, a solución estaría, sinxelamente, nun cambio radical nos modelos de benestar que todos os habitantes da parte boa do planeta estamos a desfrutar. Nada máis e nada menos.

Podemos botarlle a culpa aos gobernos dunha falla de xenerosidade e de grandeza de obxectivos diante deste problema e criticarlles o seu permanente “bla, bla, bla..” e a pouquidade das súas decisións. Pero a realidade é que os gobernos democráticos non están máis que a amosar os seus medos a que posicións demasiado radicais e adiantadas sexan castigadas nas urnas, xa que os seus votantes, a pesar de que concorden teoricamente coa súa necesidade, cando lles afectan directamente aos seus petos, deixan de ser tan declaradamente ambientalistas, como ocorreu no caso dos franceses hai poucos anos co imposto ao gasóleo. E, xa non digamos, nos países en vías de desenvolvemento, aos que non se lles poderá negar, agás caer en manifesta inxustiza, que poñan todo o seu interese en conseguir niveis de vida que os acheguen aos dos países adiantados.

Quere isto dicir que un cambio nos estilos de vida non é algo sinxelo e que se poida conseguir dun día para outro. Por iso, se pecaron de algo todos os movementos a prol da loita contra o cambio climático, foi de dogmáticos e utópicos, ao esquecérense de que non chega con ter razón para que se poñan en marcha todos os complexos procesos que nos deberían levar cara a un cambio no modelo de sociedade. De “tormenta perfecta” cualificaba xa, no 2006, o filósofo Stephen Gardiner o dificilísimo reto de poñer en práctica medidas reais contra o cambio climático.

Aínda así, e fronte a invitación ao pesimismo a que nos levarían estas conferencias semifracasadas, é innegable que nas últimas décadas, o mundo está a cambiar cara a unha produción e consumo de enerxía máis acorde coas necesidades de supervivencia do planeta: diminución das centrais de carbón, máis renovables, máis eficiencia enerxética, etc., polo que non sería aventurado esperar que para finais de século non se excedería, ou se faría por moi pouco, os 2ºC (falar dos 1.5ºC, como fai a nosa ministra Ribera, é caer na utopía ou, simplemente, crer nos milagres).

E todo isto estase a conseguir porque os diferentes elementos integrantes da sociedade (gobernos, empresas, sociedades cívicas, etc.) están a reaccionar, moi lenta pero axeitadamente, ás repetidas advertencias que a comunidade científica lles está a enviar.

Esta COP26 que vén de rematar foi decepcionante no inmediato pero, sen dúbida, todo o que se falou, os encontros e desencontros entre delegacións, mesmo as moi matizadas declaración oficiais, en definitiva, a ciencia que alí se manexou, teñen que ser nos próximos anos referencias que, ao xeito de chuvia miúda, sementen unha conciencia ambiental da que xurda unha nova sociedade.

En resumo, foi un cumio que non colmou as expectativas que xeraba, pero que, como outros anteriores, deixou unhas pingas de esperanza.