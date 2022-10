Coplas do Cruceiro

como merecida e cariñosa HOMENAXE a aquelas mulleres e homes do noso barrio, entre elas miña nai, Alvira de Juana, pero tamén hai que lembrar as señoras Concha de Belliño, Encarnación do Grillo, ou María de Andrés, entre outras moitas mulleres ou homes do Cruceiro que, por calquera cousa,facian festa, baile ou ruada no noso barrio. Que Deus as descanse a todas.

Que saibades que hai máis de 70 anos que o San Miguel, en setembro, é a festa do Cruceiro; antes celebrábase o 31 de decembro e o primeiro de xaneiro, pero por motivos das chuvias e do mal tempo, cambiouse para o San Miguel en setembro, iso si, despois de consulta democratica entre os veciños.

Teño moitas mais información daquel tempo pero queda para outro ano. Hoxe imos falar das coplas cantadas nesas foliadas do barrio do Cruceiro da Coruña. Velaquí van algunhas das que se estilaban daquela:

“Foliadiña ha de habe,/foliadiña ha de haber,/que as nenas de Meixonfrío/elas a han de facer./Aldeiña do Cruceiro,/non hai can que nela entre/con tanta nena bonita/e tanto home Valente./As nenas dos Salgueiriños/non é polas alabar/elas cantan, elas bailan/elas saben traballar/De Mallou para arriba/calquera aire me leva/de Mallou para abaixo/nin aire, nin “cosa buena”/.Arriba meu pau de pino/por debaixo bieiteiro,/adiós nenas da Sionlla/que vou ver as do Cruceiro.

Do San Miguel bonitiño/do San Miguel do Cruceiro/todo o mundo parrafea/que ben lle queda o sombreiro./Na aldea de Meixonfrio/no medio dela hai lama,/prenden os amores nela/coma os salgueiros na braña./No Cruceiro hai boas mozas,/en Meixonfrio, sona delas./Despois de Mallou de Abaixo,/caravillas e cancelas.

Meixonfrío é boa terra,/Meixonfrío é bo terrón./Meixonfrio e boa terra,/coma os Salgueiriños, non./Crucero de la Coruña/lo tengo que enladrillar/con ladrillos de oro fino/para mi amante pasar./Adiós fonte do Porrón/adiós fonte de Porrón,/adiós nenas da Pulleira/lévovos no corazón./Aldeiña do Cruceiro,/aldeiña pode ser,/ten un loureiro no medio/que alumea sen arder.

De Mallou llevo la palma,/de Mallou llevo la palma/adiós Mallou de mi vida,/adios Mallou de mi alma./Elas sonche do Cruceiro,/elas do Cruceiro son/Elas cantan, elas bailan/e tiran polo ligón./Crucero de la Coruña/todo lo tiene de bueno:/buen subir y buen bajar/y también buen delantero/Eu pra Pullelira hei de ir/anque me poñan cancelas,/anque se me vaia o tempo/en abrir e pechar nelas.

Hai foliada que racha,/hai foliada que racha,/hai pandeiros e ferreñas/hai castañolas de prata./Ha de haber foliadiña,/ha de haber foliadiña/ou na pena da Cucaina/ou na eira da Guillina

Celebrouse polo Apóstol/un concurso de ganado,/trouxeron porcos de afora/e hainos aqui de coidado.// O outro dia de Reices,/houbo gaitas na Pulleira/e deronlle ao pretendente/cunha pedra na cacheira/Juanciño da miña vida/capitán do meu cariño/o día que nos casemos/heiche de ensinar un niño/ E se mo ensinas agora,/iría contando os ovos,/pero esperas máis pra diante/que teña paxaros novos.

(Unha aperta á xente do Cruceiro, moita saúde e boas festas aos do barrio e a cantos nos visiten. Deica a outra).