Corazón insatisfecho, o saciado

HAY MUCHAS COSAS de las que es posible usar en el mundo en que vivimos. Algunas llenan más que otras. Todo depende del planteamiento que uno haga. Este puede ser fundamentalmente buscarse a sí mismo, o tratar de realizar lo que es justo. Cuando uno se busca a sí mismo, queda a merced de cómo evolucionen las cosas, y puede estar más o menos contento. Si en cambio tratamos de hacer lo que está bien, nos preocuparemos más de los otros y de ser útiles a la sociedad en general.

La 1ª lectura de la Misa de esta tarde y de mañana le recuerda al ser humano que nada terreno puede saciar su corazón. A veces ejercemos un cometido con destreza, y a pesar de ello, no logramos que nuestro corazón se satisfaga. Incluso cuando las cosas nos van medianamente bien, no faltan enfermedades, penas y fatigas; e incluso en ciertas ocasiones resulta difícil conciliar el sueño. Nada puede en esta tierra llenar del todo nuestro corazón.

En el Evangelio, Jesús nos anima a liberarnos de todo tipo de codicia, teniendo en cuenta que nuestra vida no depende de los bienes que poseamos. Para ilustrar su enseñanza, Jesús propone la parábola del rico insensato. Se trataba de un hombre rico, que tuvo una gran cosecha. Intentando recoger todo lo que sus campos habían producido, se propone derribar los graneros y construir otros más grandes, y entonces darse buena vida, sin trabajar nada. Pero el Señor le dice: “Insensato...: esta noche te pedirán cuentas de tu vida; y lo que has almacenado, ¿para quién será?”. Y concluye: así sucede a quien amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios.

San Pablo escribe a los Colosenses y les desea que orienten su vida partiendo de que han resucitado con Cristo. Siendo esa la condición del cristiano, lejos de codiciar los bienes de la tierra, deben aspirar a los del cielo, pues allí está Cristo, resucitado, a la derecha del Padre. Procede dar muerte a todo lo terreno que hay en nosotros y revestirnos de la nueva condición, a imagen y semejanza de Dios. En este nuevo estado de cosas, ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues Cristo lo es todo en todos.