Cornudos y apaleados

POLÍTICA Uno de los cuentos del italiano Giovanni Bocaccio en El Decameron lleva el título de Cornudo y apaleado, que fue el origen de un conocido dicho popular que indica que una persona que sufre un daño u ofensa aún puede sufrir otro mayor; vamos, algo así como un “nada es nunca tan malo que no pueda empeorar” de la más moderna Ley de Murphy.

La trama del cuento escrito en el siglo XIV, sencilla y maquiavélica, se centraba en las relaciones adúlteras de la mujer de un caballero y su criado, una persona dotada de tanta imaginación como ignorancia tenía su señor. Ahora, tantos años después, lo de cornudo y apaleado, sigue vigente en muchos campos de la vida pero especialmente en la política.

Ejemplos hay y uno interesante es el de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. El presidente del Gobierno para desgastar a su exvicepresidente segundo (aquél que le quitaba el sueño) le dio mucho carrete a la ministra de Trabajo, tanto que hasta le permitió capitalizar el éxito de los ERTE, pese a las advertencias de Carmen Calvo y Nadia Calviño, de que era un instrumento del Gobierno no del ministerio. Ahora Yolanda, como el criado de Bocaccio, está esperando su momento para moler a palos (políticamente) a Sánchez.

Lo mismo ocurre, por la derecha, entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Fue el presidente del partido quien apostó por ella cuando era una desconocida en contra del sentir general del PP, que no creían en ella. Ahora, subida a la ola del éxito, Isabel, como Yolanda, aguarda su momento para recordarle a su jefe de filas y amigo (ex) un nada es nunca tan malo que no pueda empeorar. Como hizo el criado. antón Trabanca