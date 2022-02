Corrupción y maniqueísmo

RESULTA sorprendente la maniquea división que se viene haciendo por parte de algunos que pasan por ser de izquierdas y progres, de suerte que los votantes o partidarios de la derecha son ignorantes partidarios de la corrupción y de dejarse engañar, en tanto los de las llamadas izquierdas, como el PSOE y los independentistas, son todos listos y espabilados, y sus dirigentes decentes y honrados donde los hubiera. No seré yo quien defienda o justifique la corrupción del PP, el penoso espectáculo que sus dirigentes nos ofrecen estos días, ni menos la torpeza de la señora Ayuso porque debió evitar la implicación de su hermano en tan delicado asunto. Aunque fuera la cosa más legal del mundo, ¿qué necesidad tenía de eso? Es más, pudo hacer la gestión y no cobrarla. Hubiera quedado como un señor. Mal. Ya recordé una vez –y podría hacerlo de nuevo- que en eso de la corrupción el partido de Sánchez, que algunos consideran paradigma del bien, no tiene precisamente nada de ejemplar a lo largo de conocidos y lamentables episodios nada lejanos.

¿Se acuerdan de otro hermano, el de Guerra, que tenía un despacho para el tráfico de influencias en el mismo Gobierno Civil de Sevilla? ¿Qué opinión debe merecer la colocación del hermano del doctor Sánchez, de la esposa de Ábalos (elevada de guardia urbana a consejera de Interior), las sinecuras del referido Sánchez a su suegro, las propias trapisondas de Ábalos en el mismo espacio de la compra de mascarillas que proporcionó beneficios millonarios a una empresa hasta entonces de actividad cero......? Sobran malos ejemplos por los dos lados. Un poco de ponderación y respeto a los ciudadanos de Madrid que se manifiestan porque les apetece hacerlo. ¿Son todos fascistas? La corrupción es un mal de nuestro tiempo y anida tanto en la derecha como en los que se dicen de izquierdas. Uno de los más devastadores sujetos que entró a saco en lo de las tarjetas Black era “comunista” y uno de los más sinvergüenzas sindicalistas que robó a mansalva era el dirigente minero de UGT de Asturias, que sale en las fotos al lado Zapatero levantando el puño.