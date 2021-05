Cortarse la coleta

AYER la política discurría por sus cauces normales, si es que son normales, y entonces apareció la foto de Pablo Iglesias sin coleta. O sin moño, que es lo que llevaba últimamente. Se armó entonces un pequeño revuelo capilar. Somos así, muy de analizar tendencias. Pero no creo que fuera una noticia pillada por los pelos, también les digo. Hoy en día hay que buscarle a todo el simbolismo, la metáfora, la cosa. Hoy somos muy de fotogramas.

La foto, claro, fue comentada en las redes, y en las televisiones se repitió mucho la imagen de la eliminación pilosa. Quiero decir, en la que se observaba que la coleta/moño había sido rebanada: la foto era de Pablo, todo él, no específicamente de su moño, lo digo por si hace falta explicarlo. Pero allá se te iban los ojos, evidentemente. Al lugar donde antes había estado la coleta. De hecho, con ademán más bien contemplativo, Pablo sostiene un libro, uno del periodista Pedro Vallín, y no he escuchado comentario alguno sobre eso. Habiendo, o no habiendo, coleta, lo demás pasaba desapercibido.

Tanto tiempo después, la súbita desaparición de ese apéndice capilar, que se convirtió en apodo en el fragor de la batalla política, encerraba sin duda una carga semiológica que me hubiera gustado tener aquí a Umberto Eco para analizarla. Ya lo hicieron los tuiteros, que es donde hoy se dirime la filosofía. El valor del símbolo residía justamente en su ausencia. De pronto la imagen era un ‘no logo’. Como si Iglesias se hubiera dejado la marca, el logo, en el cesto del peluquero: sabiendo que tendría su efecto, inevitablemente.

Para alcanzar ese valor semiológico algo tiene que hacerse de cara al público. Debe querer transmitir un mensaje. Supongo que ese era el propósito de Iglesias, porque la foto, con marchamo oficial, o lo que sea, iba a provocar reacciones de todo pelaje, con perdón, amén de memes, que siempre animan.

Más allá de metáforas taurinas que a buen seguro no vienen al caso, los semiólogos de guardia (me apunto a ello, con perdón) habrán concluido que aquí termina una etapa y comienza otra. Bueno, eso ya lo sabíamos. ¿Era importante subrayarlo con un gesto así? Conozco gente que se cambia el peinado (y el color del pelo) para levantarse el ánimo. Y luego están los futbolistas, que mantienen esa tensión estética balompédica entre los tatuajes codificados y las novedades de la cabellera, un mundo indescifrable para mí.

¿Cortarse el moño, o la coleta, es decir adiós a todo eso? ¿O es rebajarse las guedejas, recogidas o no, porque, como dijo Iglesias una vez, no era cómodo el peinado con niños en casa? Quizás, ambas cosas. No se desprende uno fácilmente de una marca de identidad, también te digo. Hay gente que llora amargamente cuando se corta la melena, o las trenzas de oro de Rapunzel. Como si allá fuera un apéndice, una prolongación, tal vez, de la ideología.

Tampoco, en esto de las coletas, segundas partes fueron buenas. Para que el acto tenga ese valor simbólico, el rape debe ser estable, consistente, verídico. Tiene su cosa que Pablo mantuviera coleta y coletero mientras estaba en la política, contra viento y marea, aunque tantas veces se usara como apodo desabrido, y que ahora, en este salto hacia alguna parte, ¿la televisión, quizás?, se despoje del apéndice semiótico. Me pregunto si alguien se lo habrá quedado: incluso él mismo, como quien cobra su propio trofeo. En la antigüedad se llevaban mechones al cuello en los guardapelos: en plan fetiche. O como recuerdo de todo lo bueno y de todo lo malo.