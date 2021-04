Covid, da épica ao esgotamento

Nesta marea interminábel de ondas que veñen e van, como na rianxeira clásica, na que veu derivando esta pandemia coa que levamos convivindo máis dun ano, pasamos por diversas etapas, desde certo escepticismo inicial (cousas asiáticas pensabamos, como outras epidemias de coronavirus anteriores que apenas molestaron o espazo occidental) ao pánico universal con toda sorte de matices intermedios e de avances e retrocesos aleatorios, sen que faltasen as desmesuras das teorías negacionistas mesturadas coas especulacións conspiranoicas. Pode que teñamos xa acadado certo nivel de esgotamento mental (eu si, polo menos), pero resulta difícil permanecer totalmente alleo a un tema que enche os informativos audiovisuais, as páxinas da prensa escrita e, por suposto, as chamadas redes sociais, onde se desbordan polos extremos todos os sentimentos. E que a maioría dos políticos -polo menos en España- aproveitan para elevar a crispación.

Chegamos a darlle un aire épico a aquela primeira etapa de confinamento domiciliario, hai un ano, cando aínda se pensaba que isto era algo pasaxeiro, que no verán estaría todo resolto por aquilo de que as gripes (e non víamos a covid-19 como unha gripe algo máis letal?) desaparecen coa calor. A desescalada estival fíxose de maneira que todos cualificamos a posteriori de precipitada: a calor non rematou co coronavirus e non chegaron os turistas que tiñan que salvar a economía. Intentar manter o equilibrio entre a saúde e a economía resultou misión case imposíbel. Salvar o verán, salvar o Nadal, salvar a Semana Santa, salvar as diferentes festas tradicionais... foron intencións que se sucederon con ansiedade e con moita frustración, porque non se recuperaba o pulso dun sector convertido en clave da economía e, en cambio, recuperábanse índices de contaxios, hospitalizacións e defuncións que se tiñan rebaixado a costa de restricións drásticas que había que repetir.

Chegaron as vacinas moito antes do previsto, grazas aos avances científicos previos no estudo das diversas epidemias de coronavirus do século e grazas ás axudas públicas de milleiros de millóns de dólares e de euros que serviron para acelerar ao máximo os ensaios clínicos. Pero a rapidez das investigacións non se mantivo na produción e no subministro, e a aparición de efectos secundarios dalgunhas vacinas obrigan a interromper a súa administración para facer comprobacións. Novas frustracións cando xa iniciáramos a euforia do principio da fin. Nin sequera os países máis ricos conseguiron aínda o nivel de inmunización que cabería esperar dos compromisos que as grandes industrias farmacéuticas non foron capaces de cumprir. E nin os países ricos nin as grandes industrias farmacéuticas queren saber nada de compartir patentes con outras fábricas que poderían multiplicar a produción para facer realmente universais unhas vacinas creadas para loitar contra unha pandemia, é dicir, unha enfermidade contaxiosa de alcance universal.

(Milleiros de mortes en residencias de maiores, faltas de tests de covid-19 en escolas para analizar periodicamente a profesores e alumnos, e atraso e excesiva burocracia nas axudas económicas aos traballadores autónomos afectados polas restricións... Estes foron algúns erros na xestión dun goberno na pandemia, destacados por unha xornalista. Podería ser o goberno español, pero o artigo apareceu no semanario Der Spiegel e a súa autora, Melanie Amann, despois de recoñecer que a chanceler alemá, Angela Merkel, pedira perdón aos seus cidadáns por anunciar un peche case total de actividades en Semana Santa e anulalo 35 horas máis tarde, recordáballe que aínda non pedira ningún tipo de desculpas por erros máis graves como os mencionados ao principio deste engadido con retranca).