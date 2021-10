Hoy hablaremos de algo tan antiguo como la Conspiración. Concepto que, en esencia, se define como “Aliarse contra alguien o algo, en especial contra una autoridad”, pero también como eso tan sencillo de “Cooperar varias cosas a un fin” y que equivale a “Intrigar, tramar, confabularse”... En Roma, por ejemplo, tenemos un sinnúmero de conspiraciones, y nos vienen a la memoria unas cuantas. Como la que organiza Bruto contra su ilustre padre, Julio César, que acabará con la muerte de éste a manos de su descerebrado hijo y unos cuantos compinches. Y otra muy famosa, inspirada por el hombre tan aficionado a lavarse las manos, Poncio Pilato, prefecto de la provincia romana de Judea entre el año 26 y el 36, quien, de acuerdo con un tipo llamado Judas Iscariote, consiguió llevar a la cruz a Jesús de Nazareth. A cambio de 30 monedas, como reza la tra(d)ición. Han pasado 20 siglos y la costumbre de intrigar no ha cambiado en absoluto. Se sigue conspirando. Pero, a diferencia de entonces, se hace en plan industrial, o si lo prefieren, a escala global. Y, también, la actitud es muchísimo más secreta. O sea: que nadie se entera de nada. Lógicamente, hasta que es demasiado tarde. Yo, que soy un conspiranoico de carnet, circunstancia que llevo impresa en mi ADN, me he encontrado hace unos días con una hermosa y serísima correligionaria que me gustaría presentarles...

LA TERCERA GUERRA MUNDIAL

Tres personas, y exactamente al mismo tiempo, preconizaron un hecho: que la Revolución tendría lugar, pero que, a diferencia de otras noticias menores, no se retransmitiría por televisión. Lo afirmaron tres creadores grandiosos, llamados Gil Scott-Heron, Elvis Costello y Frank Zappa. Hoy, una ilustre ensayista española llamada Cristina Martín Jiménez parece haber recogido el testigo para escribir un libro que levantará ampollas y que se llama La Tercera Guerra Mundial ya está aquí, publicado en mr, y que subtitula de forma ilustrativa y nos dice “...Pero no te la están contando en televisión”... Esta carismática autora ya nos había sorprendido en tiempos analizando en profundidad la estrecha relación entre Comunicación y Poder, y pormenorizando ese hecho con las fechorías del conocido Gobierno Secreto del Mundo en la Sombra, es decir, del Club Bilderberg (tengo la tentación, y me gustaría decirles quiénes son del Club en España, pero este diario tendría muchísimos problemas; lo siento). En teoría, ellos decidirían qué es lo que va a pasar de inmediato en los próximos años respecto a conflictos de todo tipo, incluidas guerras extremas. Y sí. Nos demuestra que lo que dice es cierto. Léanse este libro, por favor. No se lo van a creer, de eso estoy seguro. Pero tiemblen...