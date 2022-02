Crónica negra e factor humano

Sostiña Concepción Arenal que era necesario odiar o delito e compadecer ao delincuente. E esa compaixón comeza por entender –que non xustificar- as razóns dos criminais. E ese foi un dos perpiaños da tarefa de José Martí Gómez, mestre de xornalistas, recentemente desaparecido. E tamén espello de moitos que –coma min- desde a non condición profesional tentamos, con mellor o peor resultado, emitir unhas opinións para que sexan publicadas nas páxinas ou nas pantallas dun xornal.

Naceu en 1937 en Morella, no corazón da comarca dos Ports e rótula entre as terras valencianas, catalás e aragonesas desde a Idade Media. Pero coa súa familia marchou a Barcelona unha vez rematada a guerra civil, cando o seu pai tivo que fuxir dunha eventual represión por parte dos vencedores. Na capital catalá estudou Maxisterio pero ben axiña se vinculou á radio na emisora barcelonesa da cadea SER, exercendo de corrector de textos dos servicios informativos. Nos boletíns de noite incorporou un comentario, titulado Hora 25, que en 1972 Manuel Martín Ferrand aproveitou para designar un programa, aínda en antena.

Despois de entrar como corrector no Diario de Barcelona, pasou ao xornal Mediterráneo, de Castelló, pertencente á prensa do Movemento, ata que en 1967 foi rescatado por outro xornalista de referencia, Josep Maria Huertas Clavería, para que traballase na preparación dos orixinais nos talleres de El Correo Catalán, o vello xornal carlista que daquela ofrecía algunhas doses de aperturismo. Pasou doce anos neste xornal, combinando as tarefas mecánicas de impresión coas de redacción. Foi neste xornal onde labrou unha sección que lle deu sona e que crearía escola: “La Sala de los Pasos Perdidos”.

Eran crónicas de tribunais –unha relativa novidade nos medios durante o franquismo- nas que a partir do concepto “factor humano” forxado por Graham Greene, exercía un xornalismo que non se limitaba a unha correcta interpretación dos feitos senón que tamén profundaba no perfil dos protagonistas, desde o delincuente procesado ao xuíz que o xulgaba, pasando polos fiscais, os policías que daban testemuña ou polos avogados defensores.

Para poder escribir estas crónicas, Martí –que era maneira pola que lle gustaba ser tratado- estaba sempre pendente dos detalles, das anécdotas –que el era capaz de elevar a categoría- e polo trato humano que trasladaba aos protagonistas das súas crónicas. Non xulgar e si comprender porque ao cabo cada un de nós non está exento de contradicións. Un comportamento que levou a que Josep Ramoneda o alcumase coma un “pesimista lúcido”.

Foi daquela cando formou tándem con este filósofo e xornalista Josep Ramoneda para publicar unhas espléndidas entrevistas no inesquecible e imprescindible semanario Por Favor que impulsaban, entre outros, Manuel Vázquez Montalbán, Juan Marsé, Jaume Perich e Forges.

Xa nos oitenta, pasou a traballar en Mundo Diario, El Periódico (de onde marchou deixando plantado ao seu director, Antonio Franco, nunha das poucas ocasións que se lle recordan enfadado) e La Vanguardia, onde durante anos publicou unha sección de anécdotas e chismes, “Personas, Aninales y Cosas”, que seguiu a publicar cando cansado do “país pequeno” que o pujolismo impuña, marchou a Londres sen saber inglés pero si con relacións, desde onde exerceu de correspondente da SER e cronista para El Mundo.

Coordinador do faladoiro “La Lamentable” no vello restaurante Casa Leopoldo, nunca esqueceu o seu berce e deixara pedido que cando chegase o seu funeral, soase “Jo vinc d’un silenci”, de Raimon, aquela canción que fala dos que non temos místicos nin grandes capitáns. Periquito ata os miolos, foi inmortalizado literariamente por Vázquez Montalbán no personaxe do sei veciño o xestor Fuster, provedor regular de trufas e queixo tronchón e comensal a altas horas da madrugada se tocaba.

Joaquim Ventura