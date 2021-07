“Crumb-Lorca Project IV”, por el “T.A.C.”, en el “70 Festival de Granada”

El “T.A.C.” (Taller Atlántico Contemporáneo)”, que dirige Diego García Rodríguez, goza del privilegio de responder la la invitación de las programaciones del “70 Festival de Granada”, en sus amplias ofertas y que en su caso, quedará incluido en el espacio de “Música de Cámara”, en el que ocupará tres jornadas, entre los días 6 y 8 de julio, en el Centro de Federico García Lorca-20´00 h.-, en esta dedicatoria a través del programa “Crumb-Lorca Project”, en el que también contribuyen el “Cuarteto Bretón”, el “United Instrument of Lucilin”, el “Ensemble NoArs Sonora”, además del “Cuarteto Quiroga/ Javier Perianes”, el “Trío Arbós/J.L. Estelles” y el “Jerusalem String Quartet”, aunque con distintos programas, sin relación con G.Crumb.

El “T.A.C.”, muy en su contexto, responden a esa línea en la que dieron a conocer obras como “It makes no Differe, nce?”, ópera de cámara de Simone Spagnolo, en el “Festival Têtê à Têtê” o “Die Traumende Knaben”, de T. Rasch, en Dartmoor y en coproducción con el “CDG”, “La ópera de tres reales”, de K.Weill. El grupo fue protagonista de la serie estival “Os Serán do TAC”, ofrecidos en la Cidade da Cultura, y del proyecto “Land of Oportunity” y recibió en 2013, el Premio de la Crítica Galega y el Galegos da Música. Diego García Rodríguez, dirigió óperas de repertorio y con esta agrupación, dedican su labor a la divulgación y estreno de obras de vanguardia.

Tres conciertos para esta colaboración con el “70 Festival de Granada”, que mantiene las labores didácticas en el “XXXII Curso Manuel de Falla”, promovido por la Universidad de Granada, en su docencia de alto nivel. Serán los títulos de cada concierto: “Cuando sale la luna”, “La noche canta desnuda” y “Empieza el llanto de la guitarra”. Siguiendo el plantel del ideario, se parte de que todo compositor elige un poeta con el quee le resulta fácil trasladar sus imágenes literarias y su propio mundo sonoro y esto es lo que a mí me sucedió con Lorca- palabras de Crumb-, es uno de los compositores vivos más importantes del panorama internacional actual, fundamental en la evolución de la música norteamericana de la segunda mitad del siglo XX. Lorca le llevó a poner música a una gran cantidad de textos del poeta granadino a lo largo de un período de medio siglo.

Por primera vez serán interpretadas juntas todas las obras de Crumb relacionadas con Lorca. Dentro del “Crumb-Lorca Project”, en esta edición del festival granadino. Federico García Lorca, ha ejercido una poderosa influencia sobre la música de George Crumb, a lo largo de toda su carrera. A partir de “Night Music I” (1963), compuso doce obras sobre textos lorquianos, incluso algunas de sus composiciones instrumentales, como “Black Angel” (1970), para cuarteto de cuerdas, están impregnadas por el embrujo lorquiano. Los primeros acercamientos del compositor norteamericano a la obra de Lorca datan de principios de los 60, década en la que compuso hasta cinco obras sobre textos suyos, procedentes del “Libro de los poemas” (1921), “Poema del Cante Jondo”, “Bodas de sangre” (1931) o “Yerma” (1934), pero sobre todo de “Canciones” (1927) y el “Diwan de Tamarit” (1931). Crumb confiesa que su pasión por el poeta granadino le viene de sus años de estudiante. A los 23 años, será un período fundamental, pero pasará tiempo hasta que componga sobre textos como los citados.

Tras quince años, Crumb volverá a Lorca, a mediados de los 80, para poner música a las “Canciones infantiles”, incluidas en el poemario “Canciones” y no será hasta dos décadas después, a una edad avanzada, que esa pasión le lleve a trabajar sobre los tres últimos ciclos de canciones, “Spanish Songbook”, compuestos entre 2008/10 y el corpus integral, será en motivo de estos conciertos del “T.A.C.”. Nos encontraremos en agenda, junto al “Cuarteto Bretón”, el “United Instrumental of Lucilin” y el “NeoArs Sonora”, obras inspiradas en Lorca: “Night of the Four Moons” (mezzo, flauta, banjo, chelo amplificado y percusión); “The Yellow Moon of Andalusian”, del “Spanish Songbook III” (mezzo y piano); “Ancient Voices of Children (dos sopranos, oboe, mandolina, arpa piano amplificado y percusión); “The Gost of Alhambra” (Spanish Songbook 1) (barítono, guitarra y percusión); “Federico´s Little Songs for Children” (soprano, flauta y arpa); “Madrigals, Books I-IV” (mezzo ,flauta, arpa, contrabajo y percusión); “Night Music 1” (soprano, piano/celesta y percusión); “Sun and Shadow” (Spanish Sonbook II), para soprano y piano, completando “Songs, Drones and Refrains of Death” (barítono, guitarra, contrabajo, piano y percusión)

Lorca y Crumb, imaginación y verbo lorquiano como apreciaba J.L. García del Busto, en su comentario que avanzaba un concierto celebrado en el Auditorio Nacional, allá por 2002. Dentro de un programa del “Proyecto Guerrero”, dirigido por J. de Eusebio, en el que se incluyó “Night of the Four Moons”, “Ancient Voices of the Children”, “Songs, Drones and Retrains of the Death”. Integraban el grupo del “Proyecto Guerrero”, Linda Mirabal, Carlos Lozano y Ángela Guerrero dentro de lo que había sido el ciclo “Música de Hoy”. Para Crumb, la mezzo destacaría por el canto basado en una vocalización fantasmal, asistida por un piano amplificado, produciendo un aura de brillantes resonancia. El pianista Fabio Álvarez, interpretó recientemente en la “Fundación Juan March”, en uno de los ciclos matinales, la integral de “Makrocosmos”, obra que a mayores, tuvo ocasión de trabajar con el autor directamente. Un ejercicio interpretativo que recurre a expandir los posibles efectos tímbricos del piano, en toda la dimensión de los dos cuadernos, estrenados por David Russel Bruge, en una confesada admiración por el “Mikorcosmos” de Béla Bartok y por los “24 Preludios”, de Claude Debussy. Grupo de doce piezas, vinculadas con cada uno de los signos del zodíaco y con títulos evocadores. Piezas agrupadas en tres bloques de cuatro piezas cada uno y cuya grafía musical adopta un carácter simbólico.